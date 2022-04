Erano le 22 circa quando WhatsApp, il servizio di messaggistica online di proprietà di Facebook, ha smesso di funzionare. In tantissimi, in Italia e non solo, hanno notato prima dei fastidiosi rallentamenti, poi un down completo del servizio. È successo giovedì 28 aprile 2022. Naturalmente sui social e soprattutto su Twitter è partito immediatamente l’hastag #whatsappdown che in pochi istanti ha preso il centro del palco dei trends.

Tra l’altro non è ancora chiara la causa del problema, ma diversi utenti sui social segnalano diverse problematiche di utilizzo legate all’app: dall’invio di testo, a quello di foto e video. Come dicevamo, segnalazioni di malfunzionamento o stop totale del servizio arrivano da tutto il mondo. Anche in Italia molti utilizzatori sono stati colpiti dalla problematica del servizio, la cui operatività attualmente sembra proseguire a singhiozzo visto che altri utenti continuano a usare WhatsApp senza problemi.





WhatsApp down, milioni di utenti impossibilitati a mandare messaggi

Dopo qualche ora, l’azienda ha confermato i problemi attraverso i suoi canali social, assicurando che i tecnici stanno lavorando per risolverli. Scrive la società di marl Zuckerber sui Twitter: “Al momento potresti riscontrare alcuni problemi con WhatsApp. Siamo consapevoli e stiamo lavorando per far funzionare di nuovo le cose senza intoppi. Ti terremo aggiornato e nel frattempo, grazie per la tua pazienza”.

Come si a fa di solito in questi casi, si cercano informazioni sul sito downdetector. Secondo il portale, le prime segnalazioni di malfunzionamento di WhatsApp sono arrivate intorno alle 22 ora italiana per poi crescere repentinamente. In tutti i casi il problema riscontrato è il medesimo: l’impossibilità di usufruire, del tutto o in parte, del servizio offerto come l’invio di messaggi.

Diversi utenti infatti riescono ad aprire l’app ma i messaggi non vengono inviati, ad altri non carica l’app e quando si apre l’applicazione compare il messaggio “connessione..” che però non scompare rendendo inutilizzabile il servizio. A distanza di ore il problema sembra ancora non risolto del tutto. Seguiranno aggiornamenti.

“Non si vedono più i canali”. Nuova Tv digitale, quello che c’è da sapere (e fare) per risolvere i problemi