“Finalmente si può fare”. WhatsApp, l’ultima funzione per la gioia degli utenti: “Lo aspettavamo da anni”

Ognuno di noi ha quell’amico o amica che abusa dei messaggi audio su WhatsApp. Insomma, alzi la mano chi nella vita non ha sbuffato ascoltando audio interminabili, infiniti, ridondanti. Ecco, sappiate che da oggi le cose cambiano, non si risolvono ma migliorano. Il servizio di Messaggistica americano infatti ha introdotto una nuova funzione che permette di risparmiare tempo ed evitare di stare attaccati al telefono per interi minuti di pause e interlocutori lenti.

Tutto è cambiato (per alcuni) con il lancio della versione 2.21.9.4, l’applicazione ha infatti accolto le richieste di tanti utenti che chiedevano di velocizzare gli audio. WhatsApp ha introdotto, con il nuovo aggiornamento, la possibilità di velocizzare ogni messaggio vocale attraverso un pulsante sopra la foto profilo del proprio interlocutore. Premendolo è possibile scegliere tra velocità normale (1x), velocità raddoppiata (2x) e una intermedia (1,5x). La nuova funzione è stata resa finora disponibile solo a un ristretto numero di beta tester, che la hanno sperimentata per dare il proprio parere all’azienda.

Chi l’ha già provata è entusiasta ed è prevedibile che molti utenti nei prossimi giorni la riceveranno anche sui dispositivi mobili e senza far parte del programma per “collaudatori”. Che poi per capire se è già abilitata sul proprio dispositivo, basta accedere a WhatsApp e riprodurre un messaggio vocale.





Al posto della foto dell’utente con cui stiamo chattando appare un numero, significa che è già disponibile. Ma attenzione, non è possibile “forzare” l’aggiornamento della aApp. Alcuni utenti che hanno già installato l’ultima versione di WhatsApp, infatti, non avrebbero ricevuto l’aggiornamento.

Si spera quindi che, visto il feedback positivo, l’attesa sarà minima, e a breve la funzione per i messaggi vocali dovrebbe essere integrata ufficialmente nell’app, anche con un comunicato ufficiale da parte dell’azienda, che finora non ha rilasciato dichiarazioni. Il tempo dello stress da attesa è finito e non sapete quanto è divertente per giunta! Grazie!