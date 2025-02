WhatsApp, svelato il mistero della terza spunta. Proprio in queste ore sta circolando una notizia sulla popolare app di messaggistica, tra le più utilizzate al mondo. Si parla di un’importante novità e cioè l’introduzione della terza spunta blu. Fino ad oggi le spunte erano di tre tipi: una grigia per l’invio del messaggio, due grigie per l’arrivo del messaggio a destinazione e due spunte blu per la lettura del messaggio da parte del destinatario.

Ebbene, secondo l’ultimo aggiornamento sarebbe in arrivo in beta testing, quindi disponibile solo per un limitato numero di utenti, un quarto tipo di spunta. Si tratterebbe di tre spunte blu che comparirebbero quando qualcuno fa uno screenshot della chat. Il nuovo strumento dovrebbe dunque tutelare la privacy (in genere si fa uno screenshot della conversazione per inviarlo a qualcun altro, ndr). Ma la verità è un’altra.

Leggi anche: WhatsApp, arriva la terza spunta blu: ecco a cosa serve





Cosa c’è di vero sulla terza spunta blu

Su WhatsApp, e non solo, il problema della privacy è molto sentito dagli utenti. Così l’idea di una spunta per verificare se sia stato fatto uno screenshot della chat è di particolare interesse. Tuttavia la notizia gira da diversi anni, ma non è mai stata confermata e a questo punto tutti gli indizi indicano che si tratti di una bufala, una fake news, una notizia inventata.

Come sottolineato dal Corriere della Sera l’ultima volta era capitato nel 2021. Quattro anni fa si parlava di questa novità, ma, già allora, diversi siti specializzati (ma anche esperti di fake news) l’avevano “sbugiardato”. E prima di allora la stessa notizia era già circolata e mai confermata. Si tratta dunque di una “novità” ricorrente che fino a ora non è diventata reale.

Nel 2019 in arrivo la terza spunta blu se fai lo screenshot su Whatsapp pic.twitter.com/sFaDwZ8WBN — LA BIONDA BIPOLARE ❄ (@BiondaBipolare) December 11, 2018

La conferma che si tratti di una notizia falsa arriva direttamente dai blog ufficiali di Meta. Tutte le novità, le nuove funzionalità, anche quelle in beta, vengono annunciate sui siti ufficiali. In questo caso, invece, non c’è alcun riferimento alla terza spunta blu. Neppure WhatsApp Beta Info, fonte molto affidabile per le anticipazioni sull’app di Meta, fa alcuna menzione di questa ‘novità’.

“La terza spunta blu”. WhatsApp, la verità è un’altra: cosa sta per arrivare sui nostri account