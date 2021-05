È il tik toker più famoso d’Italia. E ci è diventato inventandosi un nuovo lavoro, anzi una nuova vita, in tempi di crisi, crisi nera. Insomma, è un eroe. Uno che, quando ha perso il lavoro, invece di lamentarsi per la serie “In Italia non funziona mai niente, governo incompetente”. O buttarsi giù come sarebbe pure legittimo, ma si è spremuto le meningi e ha fatto il botto. In senso buono. Anzi buonissimo per lui. Khaby Lame ha iniziato a pubblicare video esilaranti e dissacranti, prendendosi gioco di tutta la pazza umanità che si ritrova sui social.

Lo ha fatto sfruttando alla grande la nota piattaforma social Tik Tok che furoreggia soprattutto tra i giovani, età media 24 anni. E in pochissimo tempo ha raggiunto l’impressionante cifra di 50 milioni di follower. Tanto da meritarsi pure i complimenti di un certo Mark Zuckerberg, ovvero l’uomo Facebook. Nonostante, in realtà, quest’ultimo sarebbe un competitor. Ma tra geni evidentemente ci si capisce. E poi, volendo, uno di profili social ne può aprire quanti ne vuole. Altro che competizione tra big…

Ma non solo. Il successo di Khaby Lame è stato talmente grande da attirare le attenzioni pure de Le Iene, il programma di Italia1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Oggi tutti si chiedono quanto possa guadagnare questo ragazzo dalle mille risorse coi suoi scketch. Anche se una risposta esatta al momento non c’è, alcuni esperti hanno provato a fare un calcolo. Basandosi naturalmente sulle visualizzazioni monstre su Tik Tok.





Secondo Michele Del Monte, esperto di social media: “Khaby ha un potenziale da milioni di euro e porta a casa forse 10000 euro al mese. Per fortuna si è accorto che gli stitch non pagano, e ha trovato un’alternativa per farsi pagare le visualizzazioni che stava perdendo”. Ora lo stitch è quella funzione che permette di tagliare scene dei video di altre persone e inserirle all’inizio dei tuoi video. È così che ha iniziato, ma poi Khaby Lame si è evoluto. Ed è diventata una vera star.

Sempre Del Monte su Funweek afferma: “Sapendo che Tik Tok paga più o meno un centesimo ogni mille visualizzazioni, significa che con 500 milioni di visualizzazioni ha guadagnato 5000 euro”. Naturalmente non tutti i mesi sono uguali, ma senza dubbio l’ultimo anno di pandemia ha fatto volare i social e il loro utilizzo. Non che prima fosse scarso, ma i numeri sono in costante aumento. E Khaby Lame gongola. O come gongola.