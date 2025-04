J.D. Vance ha definito “abbastanza incredibile” il fatto di essere stato l’ultimo leader internazionale a incontrare Papa Francesco nel giorno di Pasqua, poche ore prima della sua scomparsa. Durante il suo viaggio ufficiale in India, parlando con i giornalisti del pool che lo seguono, il vicepresidente degli Stati Uniti ha ricordato quell’incontro come un momento toccante.

Pur ammettendo che il Pontefice “era in disaccordo su alcune politiche della nostra amministrazione, era d’accordo su molte altre”, Vance ha preferito non entrare in dettagli politici, sottolineando: “Non macchierò la sua eredità parlando di politica. Credo che era un grande Pastore cristiano e così ho scelto di ricordarlo”. “Credo che sia stata una grande benedizione, ho avuto la fortuna di stringergli la mano e dirgli che prego per lui ogni giorno, perché l’ho fatto e lo faccio”, ha detto dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Papa Francesco.

Bloccata la pagina Wikipedia sui papi assassinati

Vance ha poi spiegato che l’incontro pasquale è stato molto breve, ma intenso: “Sapevo che era molto malato, non ho realizzato quanto fosse malato” e ha voluto rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, affermando: “Credo che sarà sempre ricordato come un grande Pastore, le persone ai margini, i poveri, i malati hanno visto in Papa Francesco un loro difensore, la vera espressione dell’amore cristiano”.

Nel mezzo della valanga di messaggi di condoglianze, raccoglimento e dolore, sui social non sono mancati i commenti ironici sull’ultima visita del vicepresidente degli Stati Uniti a Papa Francesco a Casa Santa Marta la mattina di Pasqua. “So che non si sente bene, ma è bello vederla in salute”, ha detto Vance al Papa. Parole commentate sui social: “Mamma mia che sfiga. Dj Vance gli dice che prega per la sua guarigione e il Papa muore il giorno dopo. Questa è l’aura malefica che si porta dietro”, “JD Vance ha incontrato il Papa per augurargli una ‘Buona Pasqua. ‘La vedo meglio, Santità’, ha detto Vance. Papa Francesco è morto”, è il messaggio su X di qualcuno, poi “Ovviamente il Papa incontra Vance che gli dice ‘la trovo bene’ e il giorno dopo muore”, si legge ancora.

La pagina di Wikipedia dedicata ai papi assassinati è stata temporaneamente bloccata dopo che numerosi utenti hanno cercato di modificare il contenuto per inserire Papa Francesco tra i pontefici morti in circostanze sospette. Secondo quanto riportato dai moderatori della piattaforma, le modifiche facevano riferimento all’incontro tra il Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, avvenuto poche ore prima del decesso del Pontefice la mattina di Pasqua.

Wikipedia ha deciso di proteggere la pagina da ulteriori modifiche non verificate. Un avviso temporaneo sul sito spiega che “la voce è soggetta a modifiche non enciclopediche e speculazioni prive di fonti affidabili”, invitando gli utenti ad astenersi da interventi inappropriati.