Si chiamano easter egg, uova di Pasqua, e sono delle ‘sorprese’ inserite sul motore di ricerca Google da programmatori e sviluppatori per stupire gli utenti del web. Compaiono digitando una specifica query o lanciando alcuni comandi speciali e non tutti sanno che le pagine del motore di ricerca più famoso al mondo sono ricche di questi messaggi nascosti.

Tra queste easter egg se ne trovano alcune famose. Se sulla barra di Google scrivete “Blink HTML”, Google farà lampeggiare tutte le istanze della parola Blink e HTML, poi c’è ancora il famoso trucco per far rotolare Google scrivendo la frase dalla saga di StarFox “do a barrel roll”. Ma cosa succede se sulla barra di ricerca del più famoso motore di ricerca scriviamo i numeri 241543903?.

Scrive su Google 241543903, ecco cosa compare

241543903 è il titolo di un progetto fotografico di David Horvitz. Basta digitare la cifra sul motore di ricerca Google per vedere il risultato del suo lavoro. Il risultato è a dir poco stravagante e mostra migliaia di persone intente a fare qualcosa di molto particolare. Sono persone qualunque, che hanno scattato le immagini nelle proprie case, sparse in giro per il mondo.

Le persone che hanno partecipato al progetto 241543903 si sono fatte scattare una foto mentre si trovavano con la testa all’interno di un freezer. Il progetto – che oggi tutti chiamerebbero challenge – risale al 2009 e i partecipanti hanno dovuto seguire delle semplici istruzioni postate nel blog di David Horvitz, un artista di New York. “Fotografatevi mentre infilate la testa in un freezer, io ne ho fatta una adesso” aveva scritto David Horvitz ai suoi follower invitandoli a taggare il numero 241543903.

“Fate una fotografia della vostra testa dentro il freezer. Caricate questa foto su Internet (ad esempio su Flickr). Taggate il file con: 241543903. L’idea è che se cerchi questo tag criptico, appariranno solo foto di teste nel freezer. Ne ho fatta una adesso”, aveva scritto l’artista. Ma da cosa deriva il numero 241543903? È combinazione del numero seriale del suo frigorifero, di un pacco di edamame (tipici fagioli di soia giapponesi) e dei soba (tipici noodles di grano saraceno giapponesi) surgelati che si trovavano nel freezer.