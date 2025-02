WhatsApp continua a consolidarsi come una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, grazie a continui aggiornamenti che migliorano l’esperienza degli utenti e garantiscono conversazioni più sicure e interattive. Gli sviluppatori lavorano costantemente per introdurre nuove funzionalità e, per rafforzare ulteriormente la privacy, è in fase di sviluppo un’importante novità: l’introduzione di una terza spunta blu.

Questa nuova spunta avrà un compito fondamentale: segnalare se qualcuno sta tentando di acquisire screenshot di una conversazione. Scopriamo nel dettaglio il funzionamento attuale delle spunte e cosa cambierà con questo aggiornamento.

WhatsApp utilizza da tempo il sistema delle spunte per informare gli utenti sullo stato dei messaggi inviati e ricevuti. Ad oggi, sono presenti due tipi di spunte. Come noto, una singola spunta grigia indica che il messaggio è stato inviato correttamente; due spunte grigie segnalano che il messaggio è stato recapitato al destinatario e due spunte blu confermano che il messaggio è stato visualizzato.

A questa configurazione dovrebbe presto aggiungersi una terza spunta blu. Questa comparirà quando uno degli utenti della chat effettuerà uno screenshot della conversazione, segnalando così l’azione agli altri partecipanti. Questa novità mira a rendere le conversazioni ancora più sicure, evitando la diffusione non autorizzata di informazioni e garantendo un maggiore controllo sulla privacy.

Attualmente, Meta, la società proprietaria di WhatsApp, non ha ancora ufficializzato l’introduzione della terza spunta. Tuttavia, alcune indiscrezioni indicano che la funzione è già in fase di test e disponibile per un ristretto numero di utenti che utilizzano la versione beta dell’app.

Non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà rilasciata al pubblico, né se entrerà effettivamente in vigore su larga scala. Per ora, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, che probabilmente annuncerà la novità solo in prossimità del lancio ufficiale.