Preoccupazione tra le persone per quanto sta succedendo su Whatsapp, infatti una nuova truffa è stata scoperta dalla polizia postale che ha ora deciso di denunciare tutto pubblicamente. L’obiettivo è ovviamente quello di evitare problematiche molto serie, soprattutto se ad essere vittime è gente vulnerabile. Bisogna fare moltissima attenzione se si riceve un messaggio preciso, quindi nel momento in cui doveste leggerlo sul vostro smartphone, occorrerà segnalare il tutto ed evitare di rispondere.

Tutto è nato quando è arrivata una segnalazione da un’anziana, che ha letto questo messaggio su Whatsapp. Purtroppo la truffa rischia di provocare disagi anche economici e quindi la polizia sta cercando di fare prevenzione. Infatti, ha deciso di emanare un comunicato stampa per allertare i cittadini italiani. Ma non sarebbe l’unico episodio, infatti anche altre persone avrebbero già segnalato alle autorità competenti di aver avuto sul proprio dispositivo questa frase fake.

Whatsapp, truffa scoperta dalla polizia: attenzione ad un messaggio

La prima vittima riconosciuta è una 85enne della città di Firenze. Ma non ha avuto questa comunicazione su Whatsapp, bensì come sms. La tentata truffa è stata fortunatamente sgominata dalla polizia, anche perché l’anziana non ci ha creduto. La signora ha avuto un messaggio dal fantomatico figlio, che la avvisava di aver cambiato il suo numero e poi sono stati richiesti dei soldi alla donna. La quale non ha abboccato e quindi ha presentato la denuncia. Poi gli agenti hanno informato tutta la cittadinanza.

Il testo del messaggio è precisamente il seguente: “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp? Grazie mille”. E la polizia ha riferito: “Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica, potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente“.

Infine, la polizia postale ha concluso: “Le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi, che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali. Cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica“. E così facendo si eviteranno danni economici.