Chi non si è ritrovato almeno una volta con lo smartphone scarico proprio nel momento in cui sarebbe servito di più o peggio ancora mentre stava parlando, video-chiamando o subito prima di fare una foto o un video? Sembra proprio che anche auricolari, cuffie o smartwatch ci abbandonino sempre sul più bello.

E naturalmente siamo ben lontani dalla classica presa a muro per ricaricare tutti i nostri dispositivi. Il desiderio più grande in questi momenti? Avere un powerbank a portata di mano che ci ricarichi smartphone, tablet, pc, cuffie ecc. e lo faccia il più rapidamente possibile. Da oggi tutto questo è possibile con il nuovo Duracell Powerbank di ultimissima generazione, che può essere senza dubbio anche un’idea regalo vincente per questo Natale 2020 che potrebbe essere per certi aspetti un po’ “scarico”.















Duracell, leader nel settore della carica e sempre in prima linea quando si parla di innovazione, oggi lancia sul mercato questi nuovi caricabatterie portatili che ricaricano smartphone, tablet, cuffie e tanti altri dispositivi alimentati via Usb, 3 volte più velocemente rispetto a una normale presa a muro*. Una tecnologia unica per efficienza, rapidità e prestazioni che risponde all’esigenza di avere una ricarica veloce e sempre a portata di mano.















Oltre ad essere ultra-veloce, la ricarica è anche intelligente: i nuovi Duracell Powerbank sono infatti dotati di un “Protocollo di carica veloce” basato su Qualcomm Quick Charge 3.0, un software sviluppato da Qualcomm che identifica in modo intelligente la giusta energia da erogare per ogni dispositivo, migliorando l’efficienza di ricarica (con il 38% in meno di perdita di energia) ed evitando erogazioni eccessive che potrebbero danneggiare i dispositivi collegati.

E non si corre nemmeno il rischio di restare con il Powerbank scarico perché l’indicatore con 4 luci a Led permette di tenere sempre sotto controllo il livello di carica del Powerbank, per non rimanere ma senza la giusta ricarica a portata di mano.

Disponibili in due modelli, uno con capacità di ricarica da 6.700 mAh (ricarica ad esempio un i-phone 8 per ben 2 volte senza che il powerbank debba essere ricaricato) e uno con capacità di ricarica da 10.050 mAh (ricarica ad esempio un i-phone 8 per ben 3 volte senza che il powerbank debba essere ricaricato)**, entrambi in un nuovo packaging dal design lineare e moderno, i nuovi Powerbank erogano un flusso di corrente da 18 Watt e sono dotati di due porte Usb: una di tipo Usb-A e una Usb-C a due vie, che permettono di caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente e in brevissimo tempo. Infatti, il cavo Usb-C è attualmente il cavo che consente il più rapido trasferimento delle informazioni.









I Duracell Powerbank sono venduti precaricati, pronti per essere utilizzati subito, fin dall’acquisto, e dotati di sistema dual charging che permette di caricare simultaneamente sia il Powerbank che il dispositivo ad esso collegato.

E con le 10 funzionalità di sicurezza integrate i nuovi Powerbank possono essere utilizzati in maniera sicura completamente affidabile anche in aereo.

I Duracell Powerbank sono la ricarica del futuro:

portatile

ultraveloce

efficiente.

L’idea regalo da mettere sotto l’albero per un Natale sempre carico.

Acquista ora

*Basato sui test interni utilizzando un caricatore a muro standard da 5W rispetto a Duracell Powerbank con l’iPhone per una carica da 0 a 80% tramite cavo da Usb-Ca Ligthning. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle condizioni.

**Basato sui test interni utilizzando un iPhone 8. I risultati possono variare a seconda del dispositivo e delle condizioni.