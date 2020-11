Vodafone, la nuova GigaNetwork FWA che rivoluziona la connessione internet nelle località remote

Vodafone, operatore di telefonia tra i più apprezzati per velocità di connessione e qualità del segnale internet in mobilità, realizza una nuova offerta. Lo fa tenendo presente le esigenze di quanti si trovano a risiedere in alcune località remote dell’Italia, dove il segnale Fibra potrebbe non essere presente per le ragioni più disparate. L’offerta si chiama GigaNetwork FWA Vodafone, ha un costo contenuto che può essere anche rateizzato ed è attivabile in qualsiasi momento si ritenga opportuno e a ridosso dei paesi e delle città dotate di connessione ad internet ancora precaria. Le modalità di copertura sono principalmente due (indoor e outdoor) e garantiscono una navigazione efficace, sicura e al passo con i tempi.















L’alternativa ragionevole quando non esiste la Fibra Ottica

La convenienza della nuova GigaNetwork FWA Vodafone, è da ricercare in una serie di servizi che l’operatore britannico mette a disposizione di una variegata gamma di clienti: da chi ha la necessità di usare internet in mobilità per lavoro e anche da coloro i quali ne necessitano per il tempo libero. Soprattutto per chi ha l’esigenza di navigare in velocità, sfruttando appieno il potenziale tecnico del web, si tratta di un’alternativa ragionevole, in assenza di Fibra Ottica. Tra le condizioni comprese nell’offerta, si sottolinea la compresenza di traffico internet senza limiti e modem brandizzato Vodafone. In questo modo, il cliente ha dalla propria parte la possibilità di navigare in rete senza rallentamenti o limiti di sorta, contando su una connessione puntuale, le cui modalità avvengono secondo il piano tariffario che si sceglie di attivare.

Piano tariffario e condizioni dell’offerta

Nel momento in cui il cliente stipula il contratto con Vodafone, può scegliere di navigare fino a 30 mbps o a 100 mbps usufruendo, in questo ultimo caso, della possibilità di telefonare tutti i numeri nazionali a costo zero. Il prezzo mensile dell’offerta parte da 24,90 euro, ai quali bisogna aggiungere un costo di attivazione che varia a seconda dell’offerta sottoscritta. In caso di copertura indoor, il costo di attivazione è pari a 72 euro. Per quanto riguarda la copertura outdoor (ovvero quella che consente di usufruire di internet mediante l’installazione di un’antenna esterna in diretta comunicazione con la Vodafone Power Station), il costo da aggiungere al canone per il primo mese è di 96 euro. Anche le modalità di pagamento sono diverse: si può scegliere di versare la somma per intero, oppure provvedere al pagamento in 24 mesi, senza sostenere ulteriori spese accessorie.

Esperienza di navigazione e compatibilità con 4G e 5G

Chi sceglie di attivare la nuova GigaNetwork FWA Vodafone, infine, sa di compiere una scelta mirata e consapevole rispetto alla primaria necessità di navigare in internet in modo rapido ed intuitivo. La piena compatibilità del modem incluso con il 4G, 4G + e con il neo-arrivato 5G (sempre più in espansione nell’ultimo periodo) è la conferma di un’offerta a contenuto chiara, trasparente e all’altezza delle aspettative.