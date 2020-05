Come trovare clienti online con un consulente SEO

La recente emergenza sanitaria ha portato grandi e piccole aziende a riflettere sulla possibilità di modificare il proprio processo di acquisizione clienti, valutando l’eventualità di introdurre il web tra i canali privilegiati. La chiusura forzata dei negozi ha portato numerosi business B2B a considerare concretamente la possibilità di creare un e-commerce all’interno del proprio sito internet e/o collateralmente intraprendere una campagna di promozione online. Lo scopo di entrambe le attività è, ovviamente, intercettare un nuovo tipo di utenti che fino ad oggi erano stati considerati solo marginalmente e che adesso possono fare la differenza nei bilanci aziendali.

























Trovare nuovi clienti online: le opportunità

Il web può essere una straordinaria fonte attraverso la quale le aziende possono attingere nell’acquisizione di nuovi clienti. Questo è possibile da una parte investendo nella realizzazione di un ecommerce e, dall’altra, realizzando una campagna che aumenti la brand awareness e la visibilità del proprio brand.

Per quanto riguarda gli e-commerce, sebbene l’Italia presenti un ritardo significativo nella diffusione del commercio online, tuttavia le recenti stime suggeriscono come anche il nostro Paese si stia avvicinando in modo sempre più significativo a questo nuovo canale di acquisizione clienti e di vendita. Secondo le più recenti indagini, nel 2020 gli acquirenti digitali dovrebbero essere più di 2 miliardi: una persona su quattro effettua acquisti online. Inoltre, è previsto un significativo incremento delle vendite per il settore del commercio online: si stima che nei prossimi anni si possa verificare un aumento di quasi il 277%. Insomma, sembra che – numeri alla mano – il tasso di conversione degli e-commerce sia destinato a sostenere la crescita di numerose aziende (con tassi di conversione variabili a seconda del settore di appartenenza).

La possibilità di aprirsi ad un mercato online è favorita per le imprese attive nel settore del commercio, ma non bisogna escludere che anche quelle che erogano servizi non possano utilizzare a proprio favore il web.

In questo secondo caso è più opportuno rivolgere la propria attenzione verso attività di promozione online dei servizi che mirino al miglioramento della reputazione online e della credibilità del brand. Per farlo è necessario poter fare affidamento su professionisti del settore che si occupano di posizionamento SEO e che possano realizzare una strategia digitale di medio e lungo periodo.















Hai difficoltà nel reperire clienti online?

A differenza di quanto si possa pensare, essere presenti online non basta per essere scelti dai propri potenziali clienti: è infatti fondamentale riuscire a differenziarsi ed emerge in mezzo alla vasta richiesta sempre più competitiva. Del resto, il lockdown ha spinto molte realtà ad orientare la propria attenzione per l’online, rendendo internet una piazza sempre più complessa da gestire.

Pertanto, è fondamentale disporre di una strategia strutturata che consenta non solo ai propri utenti in target di individuare il proprio brand, ma anche di sceglierlo. Per farlo è necessario poter fare affidamento su un consulente SEO che, grazie alla propria esperienza nel posizionamento SEO possa garantire una visione di gioco e la condivisione degli obbiettivi aziendali.

Consulente SEO, il professionista che ti aiuta a trovare clienti online

Nel contesto appena definito si rende indispensabile la figura dell’innovation manager che guidi il processo di digital trasformation e del consulente SEO che sia capace di individuare una chiave di volta per molte imprese che rischiano di arenarsi nell’immissione nel commercio online.

Per mettere a fuoco il profilo del consulente SEO è importante ricordare l’approccio consulenziale che guida, come una stella polare, l’intera attività del professionista. Come suggerisce il nome stesso, è un esperto di consulenza SEO ovvero quell’attività che permette, attraverso il giusto equilibrio tra strategia e tecnicismi di portare i siti dei propri clienti a diventare tra i primi su Google. Per raggiungere nuovi clienti online serve dunque del traffico qualificato al sito web che può giungere dia dall’advertising che dal canale organico oppure dai social. Tuttavia l’advertising o le campagne hanno un limite, quando si smette di pagare si smette di essere visibili. Pertanto, pensare di poter emergere sul web senza una consulenza SEO strutturata e il supporto di un consulente SEO è praticamente impossibile: ecco quindi che il contributo risulta fondamentale, la SEO è un processo ed i professionisti e le aziende che hanno un sito SEO oriented hanno compreso in questo delicato periodo tutti i suoi vantaggi; la SEO può rappresentare un’ottima polizza assicurativa.

A Milano opera SEO Leader che è questo e molto di più: non solo ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo la qualifica di Innovation Manager ma, grazie alla propria consolidata attività nel settore digitale, rimane aggiornato su trend e cambiamenti dell’algoritmo dei motori di ricerca.

Il consulente SEO Leader è un esperto di consulenza SEO e – ancora prima di essere un professionista specializzato – è capace di comprendere ed entrare in empatia con le necessità dell’azienda e di allinearsi con gli obiettivi di business fornendo gli strumenti per raggiungerli. Si tratta di un consulente SEO capace di accompagnare la tua azienda verso il successo online, individuando la propria strada da percorrere: realizza quindi una strategia digitale personalizzata, fatta su misura della tua azienda e che ti permette di trovare nuovi clienti online. SEO Leader per rispondere alla domanda “Come trovare clienti online” ha risposto con SEM Hybrid, una soluzione di breve durata (solo 4 mesi) che unisce l’approccio SEM (promozione e campagne di advertising) e Inbound SEO (posizionamento organico e Digital PR per migliorare la reputazione online del Brand) in un’unica strategia di digital marketing. SEM Hybrid non ha vincoli o taciti rinnovi e per tutti coloro che operano nel B2C potrebbe rappresentare un risposta di breve periodo alla domanda che ci siamo posti “Come trovare clienti online”.