Tanto siamo social dipendenti che al minimo segnale di malfunzionamento sulla rete si scatena il panico. E non è solo la ‘mutilazione’ temporanea di un diletto, perché sui social e coi social ormai ci lavorano in molti a vario titolo. Tant’è che sono numerosissimi i messaggi di ‘help’, soprattutto su twitter, che pare anche stavolta essere scampato al down. “Hey ma che succede? Facebook non va”, “Neanche Instagram”: il tenore degli scambi social è questo, insomma.















Gli utenti aggiungono Facebook tra i social con difficoltà. Come sempre, però, è un problema ‘a chiazze’, non tutti gli utenti sono coinvolti con questo disservizio come riportano alcuni quotidiani online. Le segnalazioni dall’Italia si moltiplicano mentre nessuna spiegazione ufficiale arriva da Menlo Park, la storica sede americana della società. Difficile capire anche quanto possa durare. Non c’è una tempistica precisa e dai casi precedenti si può desumere che ci vorranno diverse ore prima del recupero della piena funzionalità dei servizi.























Twitter che vede arrivare la canonica ondata di utenti in preda al panico sociale causato dall’ennesimo #instagramdown pic.twitter.com/Rbb4PmVq5P — Queen of anxiety👑 (@queenofanxiety9) 28 novembre 2019

Quindi, Instagram e Facebook sono in down. È successo subito dopo le 15, ora italiana, momento in cui hanno cominciato a registrarsi disservizi su Instagram. La popolare applicazione social che consente di caricare e condividere le foto sarebbe offline da qualche ora. L’Instagram down coinvolgerebbe soltanto alcuni utenti che, come segnalato dal sito downdetector, avrebbero difficoltà ad aggiornare il feed, a fare il login e a mandare messaggi privati. Anche su Facebook problemi di caricamento dei post. Vale per i profili personali e anche per le pagine e i gruppi.