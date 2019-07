WhatsApp è in down. Da qualche ora infatti è molto complesso ricevere e quindi scaricare i contenuti multimediali dal famoso servizio di messaggistica di proprietà di Facebook Inc. Stessa sorte per Instagram, anch’esso di Zuckerberg: niente foto e niente video. Dalle 15 circa i social network funzionano male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i video ricevuti, in privato o sui gruppi, o si riesce a fare con molta fatica. Migliaia in poco più di un’ora le segnalazioni di malfunzionamento sul sito DownDetector, che monitora app, siti e social network.

Molte segnalazioni per quanto riguarda Whatsapp e Instagram: in misura minore anche per Facebook, che però sembra avere meno problemi, ma sempre e solo sui contenuti multimediali. Stando alle segnalazioni fatte su Twitter, il problema riguarda diversi Paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo e in alcuni Paesi del Sudamerica (soprattutto il Brasile).









Non sono ancora chiare le cause. "Maddaloni, prov. di Caserta, messaggi vocali e file multimediali non si scaricano", scrive Piero. "Zona Monza non scarica audio, foto e video", comunica invece Samuele. Un problema diffuso come abbiamo detto e non solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. In nord Europa, soprattutto nella Germania settentrionale e in quasi tutta l'Olanda, il problema è persino più radicato.









Come sempre accade in questi casi, gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono diventati trend topic su Twitter. E non mancano ovviamente i teewt ironici sul malfunzionamento e sulle ansie che creano negli utenti. "Non mi scarica i messaggi audio" o "Sono spariti i filtri su Instagram". "Ad ogni mi piace mi esce che si è verificato un errore", su Facebook.



Questo è quello che sta capitando sulle tre app governate da Mark Zuckerberg nel pomeriggio del 3 luglio. Problemi nel download di file multimediali, problemi nell’aggiornare il feed o, ancora, problemi nel postare nuove foto o commenti. Ma non temete, a breve tornerà tutto online, come sempre d’altronde.

