“Via Maria!”. Amici, terremoto in tv: la regina lasciata al palo. Cosa succede

Choc tra i fan di Maria De Filippi. La regina di Canale 5 non condurrà l’edizione Vip di Amici. Il motivo non è chiaro e sta scatenando un polverone in rete tra chi chiede risposte e chi minaccia di non vedere la trasmissione. Sta di fatto la decisione di Maria De Filippi sembra definitiva come sembra che sarà lei a scegliere il designato (o la designata). Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni si sono diffuse diverse ipotesi: il settimanale Gente ha parlato di Filippo Bisciglia, anche se quest’ultimo appare strafavorito per condurre l’edizione vip di Temptation Island.

SuperguidaTv ha invece avanzato l'ipotesi Diana Del Bufalo, che è stata lanciata proprio da Amici qualche anno fa. Non è da escludere del tutto anche Ilary Blasi, che ha già annunciato da tempo di voler concludere l'esperienza con il Gf Vip e al momento dovrebbe limitarsi a condurre Giochi senza frontiere. La formula di Amici Vip è ripresa da quella classica, in vigore durante le primissime edizioni del talent.









I concorrenti in gara non avranno una disciplina specifica e dovranno dimostrare di essere in grado di superare ogni genere di prova. Nelle prossime settimane ci saranno novità importanti sui protagonisti, ma già si sono diffuse indiscrezioni su una partecipazione di Gianni Sperti e Giovanni Ciacci. Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre 1961. All'età di dieci anni si trasferisce a Pavia con i genitori: il padre è un rappresentante di medicinali mentre la madre una colta insegnante di greco.





L'infanzia di Maria è stata serena e senza particolare scosse, passata fra lo studio e i giochi con il fratello Giuseppe. Diplomatasi al liceo classico con ottimi voti, si è poi laureata in legge con 110 e lode. L'occasione per apparire in video risale alla fine del 1992 quando Lella Costa, scelta per condurre la prima edizione di "Amici" decide di ritirarsi causa gravidanza. La redazione cade nel panico: serve immediatamente un sostituto credibile. Viene così proposta Maria De Filippi, in verità digiuna di esperienza nel campo della conduzione televisiva.







Ha pubblicato due libri, frutto dell’esperienza delle sue trasmissioni; “Amici”, nel 1996 e “Amici di sera”, nel 1997. Nel 2009 affianca Paolo Bonolis nella conduzione dell’ultima serata del festival di Sanremo, che darà la vittoria a Marco Carta, uno dei ragazzi usciti proprio dalla scuderia di “Amici”. Dopo diversi anni di “corteggiamento” e anni in cui i cantanti di Amici hanno fatto bellissima figura sul palco dell’Ariston, anche Maria De Filippi prende parte alla kermesse: conduce al fianco di Carlo Conti l’edizione 2017 del Festival di Sanremo.

