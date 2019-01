Le truffe su WhatsApp sono una vera e propria piaga sociale. Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, WhatsApp è l’applicazione più utilizzata sul proprio smartphone e per questo motivo è diventata lo strumento preferito dagli hacker per diffondere le proprie truffe. Ogni giorno riceviamo almeno un messaggio che tenta di fregarci: in alcuni casi ci offrono un buono sconto da utilizzare in un centro commerciale o ci avvisano che WhatsApp nei prossimi mesi diventerà a pagamento.

Logicamente si tratta di truffe architettate per riuscire a colpire gli utenti più indifesi e che non hanno le capacità per riconoscere i messaggi inviati dai pirati informatici. Un nuovo messaggio di multa WhatsApp si è diffuso nelle chat degli utenti italiani della famosa applicazioni di messaggistica istantanea. Il messaggio parlerebbe di una multa molto salata che si aggira attorno a 200 euro, ma che può essere ridotta pagando una piccola penale.











Vista la grande portata della piattaforma, le truffe sono all'ordine del giorno e sono anche tanti gli utenti che ci cascano. Se da un lato WhatsApp è diventata l'applicazione per eccellenza con cui scambiare messaggi, dall'altro sono sempre maggiori le truffe all'ordine del giorno. Dietro a queste truffe e catene di Sant'Antonio non sappiamo quali personaggi vi si nascondano; ma in questo caso sembra che il messaggio di multa parli di una cifra da pagare per via di alcune motivazioni molto strane.













Di fatto, il messaggio di multa che si sta diffondendo sulla app di 200 euro è semplicemente una nuova truffa. Si tratta dell'ennesimo raggiro che porta le persone a credere di dover pagare una somma senza alcun motivo. All'interno del messaggio che viene condiviso nelle chat vi è scritto che pagando 5 euro al momento, la sanzione viene totalmente annullata. L'obiettivo della truffa, quindi, è quello di rubare agli utenti 5 euro.







Come proteggersi di fronte a questa multa? In linea generale suggeriamo di non aprire nessun link allegato al messaggio e, al tempo stesso, quest’ultimo deve essere cancellato immediatamente. Solo così non è possibile essere vittime di questo raggiro che sta coinvolgendo migliaia di utenti. WhatsApp, infatti, non è un canale di messaggistica ufficiale attraverso cui vengono recapitate comunicazioni ufficiali.

