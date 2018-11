Per fortuna c'è il web. Per lavoro, per noia o per passione gli italiani passano diverse ore con uno smartphone in mano. Al punto che dovrebbero conoscere ogni minima funzione, anche la più nascosta. Eppure non è così e, dicevamo, ogni tanto è la rete a diffondere nuove 'scoperte'. E ogni volta è una grande sorpresa che finisce con un commento simile a un "perché non ci ho pensato prima". Che lo si voglia ammettere o no, questo è il 'lato buono' del web, quello che ogni tanto regala una soluzione, una dritta. Spesso quasi inutile, ma il piacere della scoperta è sempre positivo.

Utile, invece, è quella segnalata oggi ed è un regalo a tutti i possessori di iPhone. Una funzione che, a dirla tutta, era passata inosservata. La segnalazione arriva dalla food blogger americana Krissy Brierre-Davis, che su Twitter allega la dritta per chi, almeno una volta nella vita, si è trovato a dover correggere un testo sul touchscreen di un iPhone. "Perché nessuno mi ha mai detto di questo trucco?", si chiede. (continua dopo video e foto)

Solitamente si preme sulla parola errata e si scorre fino alla lettera desiderata, grazie a una lente d'ingrandimento che facilita la lettura. Ma con gli ultimi aggiornamenti c'è un modo alternativo più semplice, veloce e accurato che, a giudicare dal successo del tweet della food blogger - più di 100mila like e più di 50mila condivisioni in due giorni - non conoscono in molti.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X — Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018

Basta tenere premuta la spaziatrice, infatti, e la tastiera si trasforma in un trackpad su cui muoversi per spostare il cursore sul testo, senza ritrovarsi con il dito su di esso. Persino Mike Isaac, reporter specializzato in nuove tecnologie del New York Times, ha ripreso il 'trucco' scrivendo: "Questo mi ha appena cambiato la vita". E altri aggiungono: "Mentre si fa scorrere il cursore su una parola, questa si può anche evidenziare aggiungendo un'ulteriore pressione".

A cosa serve una forcina sull’iPhone? Wow, geniale: una volta scoperto (e provato) non tornerete indietro. Ecco che funzione ha