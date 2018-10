Oramai ci eravamo abituati a quelle emoji sui nostri telefoni, ma è ora di conoscerne un po’ di più: 70 per essere precisi. Su iOS 12.1, il primo aggiornamento di rilievo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introdurrà 70 nuove emoji. Il potenziale espressivo dei famosi pittogrammi si allarga ancora e lo fa nel segno dell’inclusività. Le diversità etniche sono già ampiamente rappresentate da qualche anno, grazie alla possibilità di scegliere la tonalità della carnagione delle faccine. Da iOS 9, nel 2015, è possibile inoltre scegliere icone che rappresentano le famiglie e le coppie gay. Quest’anno tocca invece alle persone coi riccioli o con colori di capelli inusuali, che da iOS 12.1 avranno la propria emoji di riferimento. Chi i capelli invece non li avesse più potrà sentirsi degnamente rappresentato dal nuovo pittogramma di una persona calva. Ci sono poi nuove icone con faccine sorridenti che rappresentano una gamma sempre più ampia di espressioni e stati d’animo, nuove emoji dedicate agli sport minori e al cibo. (Continua dopo la foto)



Dietro alle emoki si nasconde un lavoro importante e incredibile. Eh sì, perché sembrano solo delle semplici faccine, utili al massimo per illustrare qualche messaggio frivolo su Whatsapp. Tutt’altro: i pittogrammi digitali sono una nuova forma di comunicazione dall’enorme portata culturale. L’inclusione di un emoji può ad esempio fare molto per normalizzare una condizione fisica, o favorire l’integrazione, la tolleranza interculturale e quella che gli americani chiamano “diversity”. Non è un caso che Apple, sempre molto attenta a questi temi, dedichi molta attenzione alle emoji che include nel sistema operativo di iOS.

“Le emoji sono un linguaggio universale e uno strumento potente di comunicazione, così come una forma di espressione personale”, spiegava Apple tempo fa, nel motivare la decisione di proporre al consorzio Unicode una serie di pittogrammi dedicati alle persone disabili che arriveranno nel 2019. “Possono essere utilizzate non solo per rappresentare l’esperienza del singolo individuo ma anche per mostrare supporto verso una persona cara”. Non solo, nelle nuove 70 emoji presentate in anteprima da Apple, ci sono anche nuovi animali, come il lama, l’orsetto lavatore, l’aragosta e la zanzara.Ai viaggiatori piaceranno l’emoji della valigia, dello scarponcino e della bussola, mentre per gli amanti dei bagel è finalmente finita l’attesa: il tipico panino a ciambella newyorchese ha il suo pittogramma. Arriveranno tutte su iPhone e iPad con l’aggiornamento 12.1 di iOS tra qualche settimana, ma sono già utilizzabili dagli sviluppatori e dai tester che hanno accesso alle beta del sistema operativo. Siete pronti?

