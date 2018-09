WhatsApp: foto e tanto altro, col nuovo aggiornamento cambia tutto

WhatsApp è in fase di rivoluzione. Forse in concomitanza del luovo lancio degli iPhone o forse per una semplice coincidenza, l’azienda di Menlo Parà ha dichiarato che nei prossimi giorni tante saranno le novità di cui gli utenti potranno beneficiare. La scorsa settimana abbiamo parlato del “dark mode” ovvero del sistema che permetterà agli smartphone che utilizzano il sistema di messagistica targato Zuckerberg, di risparmiare gran parte della batteria. La grande novità, ancora in fase preliminare di test, riguarderà invece lo sfondo nero delle chat.

Lo sfondo nero, o “dark-mode” appunto, consentirà di tagliare pixel e risparmiare molta batteria su tutti gli smartphone, ma in particolare per quelli con schermo OLED; inoltre, è risaputo che uno sfondo scuro risulta meno fastidioso agli occhi (e anche conciliante per il sonno, a differenza degli schermi troppo luminosi). Un doppio vantaggio, anche per la salute. E questo è solo l’inizio. Le nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp, tuttavia, sono altre. (Continua dopo la foto)



Il servizio di “instant messaging” più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare, che verranno visualizzate in modalità anteprima, senza entrare nella chat. Una modalità che va nella direzione di garantire sempre più privacy agli utenti, perché se non si apre l'immagine, non compare la spunta blu al mittente e dunque si ha più libertà (temporale) nel rispondere.

In realtà la modalità anteprima è attiva da sempre su WhatsApp, ma solo per quanto riguarda il testo, invece ora sarà estesa anche per immagini e foto (ma solo statiche, niente GIF) e se corredata da un testo, la visualizzazione resterà sopra o sotto lo scatto. Niente paura neanche per gli utenti di gruppi di chat, perché anche se l'immagine sarà inviata non da un singolo contatto, ma nell'ambito di un gruppo, la stessa sarà visualizzata in anteprima. Al momento l'opzione esclude i video e sarà disponibile solo per Android 9 Pie, ma come da prassi, le novità vengono testate prima su una piattaforma per poi essere diffuse a tutti i sistemi operativi. Ma non solo: per gli hacker è questo un ottimo momento per colpire, ovvero a cavallo tra una rivoluzione e l’altra.

È in questi momenti infatti che le truffe vengono a galla, amplificate da nuove opportunità. A riferirlo il sito tecnoandroid, che segnala un messaggio, ricevuto da molti utenti, in cui si fa riferimento al sorteggio per una ricarica gratis di 5 euro. Chi ha compilato il form per ricevere il credito in omaggio, secondo il sito, sarebbe stato truffato. Risultato, 5 euro in meno sulla prepagata. Il consiglio è sempre lo stesso, non cliccare su messaggi equivoci, che reclamizzano vittorie, sorteggi o sondaggi. E quando ci sono di mezzo i soldi, beh, sempre meglio informarsi bene!

Ti potrebbe anche interessare: WhatsApp, finalmente! Due magnifiche novità per gli utenti: “Quello che mancava”. Avete presente quel problema di cui vi lamentate sempre? Risolto!

fbq('track', 'STORIE');