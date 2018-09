Capita spesso di imbattersi in qualche profilo Instagram la cui crescita, soprattutto in termini di followers, potrebbe sembrare clamorosa. Eppure un occhio più attento noterà immediatamente che l’arcano potrebbe di fatto risolversi con una soluzione geniale. Allora intendiamoci: di profili Instagram che hanno followers reali ne esistono a migliaia. Spesso a fare la differenza è la qualità delle foto pubblicate (unitamente all’utilizzo degli hashtag giusti); in qualche altro caso contribuisce l’immancabile fortuna e in qualche altro ancora una notorietà che travalica l’utilizzo del profilo Instagram.

A rigore, dunque, nella maggioranza dei casi i followers rappresentano un argomento serio e complicato. La crescita in termini statistici e numerici di un profilo è determinata da una molteplicità di fattori tra cui quello sicuramente determinante è lo studio approfondito degli orari in cui i followers sono connessi e delle loro abitudini. Nessuno prova a mettere in discussione l’utilità della foto giusta e del giusto contenuto ma se il timing è totalmente sbagliato i risultati saranno decisamente lontani da quelli attesi.

Gli strumenti per la gestione di un profilo Instagram

Troverete insomma una marea di articoli, tutto più o meno dello stesso tenore, in cui tra i principali strumenti per la gestione di un profilo Instagram vi saranno citati i bot. Ne parleremo tra qualche istante ma pare assolutamente evidente che quella potrebbe essere una (e soltanto una) delle strade da seguire. Abbiamo analizzato una serie di profili Instagram, tutti con le stesse caratteristiche: elevato numero di follower, ottimi livelli di interazione e qualità delle foto invidiabile.

Ad una prima sommaria analisi, considerando anche la velocità con cui quell’elevata mole di followers è stata accumulata, l’impressione era quella dell’evidente ricorso ad un bot, ovvero ad un sistema automatizzato in grado di favorire la crescita di like e followers. Spesso però, confrontando proprio questi profili con quelli per i quali avevamo la certezza dell’utilizzo sistematico di bot, ci è parso evidente un dato. I livelli di interazione del pubblico (normalmente) sono più bassi nei profili caratterizzati dall’utilizzo dei bot che non in quelli in cui i followers sono “naturali”.

Tra gli strumenti per la miglior gestione possibile di un profilo Instagram insomma, i bot sono all’ultimo posto nella “scala dei valori”. In un illuminante articolo pubblicato sul blog di Good Working - Web Agency Roma dedicato proprio al tema che qui affrontiamo, i fattori da considerare nella gestione di un profilo Instagram, prima ancora dei bot, sono scelta dei contenuti, qualità delle immagini e uso dei filtri, utilizzo degli hashtag giusti, definizione delle abitudini dei followers.

L’utilità di un bot per Instagram

Insomma, un bot Instagram può fare una parte del lavoro (anche importante) ma il grosso dipende unicamente dalle strategie di marketing, dalla qualità dei contenuti (torna sempre) e dalla pianificazione editoriale. La questione, affrontata proprio nell’articolo su come aumentare i follower con i bot, è abbastanza “semplice” e rinvia unicamente al meccanismo di follow-back.

In pratica un bot ogni giorno, in base alle strategie che definiamo, in funzione dei profili seguiti e del target di riferimento, mette “like” in automatico, commenta e interagisce scatenando appunto il follow back. Commentare le foto e lasciare un like ai potenziali followers sembra si un aspetto banale, ma hai mai provato a lasciare qualche centinaio di commenti e almeno altrettanti like alle foto? Tutto il lavoro sporco lo fa il bot, a te non resta che definirne le strategie.

Diventa dunque importante definire, dal principio, la strategia di marketing per il tuo profilo Instagram. Le implicazioni sono evidenti: se il target di riferimento sarà sbagliato potresti ritrovarti, nella migliore delle ipotesi, con un elevato numero di followers che però non hanno nulla a che fare con il tuo mondo. Di contro potrebbe anche andarti peggio: potresti ritrovarti ad aver speso tempo e denaro per investire in un bot, senza però che si inneschi per bene il meccanismo di follow-back.