Il 2018 ha segnato tanti traguardi per WhatsApp, l’azienda di Zuckerberg che non cede neanche di un metro per quanto riguarda tecnologia e innovazione. Da alcuni rumors presenti su riviste di settore, sembrerebbe che WhatsApp potrebbe lanciare, nelle prossime settimane, due grandi novità che tutti gli utenti sognano da tempo. Una in particolare è destinata ad essere molto apprezzata, perché non solo darà meno fastidio agli occhi, ma permetterà anche di risparmiare la batteria dello smartphone. Nell’azienda di Menlo Park, infatti, è in fase di test una versione 2.18.282 Beta, pensata esclusivamente per Android.

Il nuovo aggiornamento, che consente di scorrere sullo schermo per rispondere ad una notifica, senza dover aprire necessariamente l'app, presto non sarà più quindi un'esclusiva degli utenti iOS. Lo rivela il portale specializzato WABetaInfo. La grande novità, ancora in fase preliminare di test, riguarderà invece lo sfondo nero delle chat. Se ne parla da tempo, ma gli sviluppatori sono in costante elaborazione per evitare ogni difetto tecnico. (Continua dopo la foto)



WABetaInfo ha confermato la notizia, che potrebbe essere un grande vantaggio per tutti, anche se in questo caso i tempi restano incerti. Lo sfondo nero consentirà di tagliare pixel e risparmiare molta batteria su tutti gli smartphone, ma in particolare per quelli con schermo OLED; inoltre, è risaputo che uno sfondo scuro risulta meno fastidioso agli occhi (e anche conciliante per il sonno, a differenza degli schermi troppo luminosi). Un doppio vantaggio, anche per la salute. Eppure ogni volta che WhatsApp riporta un nuovo aggiornamento restiamo certamente sorpresi per quello che implementa sulla piattaforma. Negli anni abbiamo infatti visto come questa sia migliorata a dismisura con tante novità davvero clamorose.

Da una semplice app di messaggistica siamo arrivati addirittura ad ottenere chiamate e videochiamate, sempre tramite rete internet. Questo ha fatto sì che un pubblico esageratamente esteso si avvicinasse sempre di più all’app. Molte funzioni interessanti dunque popolano la piattaforma, ma siamo sicuri che riusciamo ad utilizzarle tutte? Ci sono infatti alcune feature che restano spesso nel dimenticatoio, ed oggi ne citeremo qualcuna. La prima è sicuramente quella che vi permette di cambiare carattere di scrittura oltre che stile. Basta infatti sottolineare la parola prima di inviarla, e scegliere nel menu che compare lo stile od il carattere che vogliamo aggiungere. La seconda comprende il risparmio della vostra rete internet, magari in un momento in cui più potete esserne a corto.

Grazie alla funzionalità inclusa nel menu, potrete semplicemente abilitare la spunta “consumo dati ridotto” e così risparmierete dati. L’altra funzione che WhatsApp offre è poi quella che consente di scrivere lo stesso messaggio a tutti ma non utilizzando i gruppi. Questa funzione è detta lista broadcast, e potete trovarla non appena aprite il menu in alto a destra. Infine non dimenticate che potete anche evitare di far vedere agli altri che avete letto il messaggio semplicemente disabilitando la spunta blu.

