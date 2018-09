A partire dal 10 settembre, Samsung ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il Galaxy Note 9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo, Samsung invierà in omaggio una microSD della capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni di Samsung di “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”.

Quest'anno, il flagship della serie Note di Samsung è stato presentato in due differenti versione: la più economica da 128 GB e la seconda da 512 GB di memoria interna. Chi, dunque, ha acquistato la versione con 128 GB di memoria interna avrà diritto a una microSD Samsung di 128 GB. Nel secondo caso, la capacità della microSD avrà un valore di 512 GB, facendo così raggiungere al Note 9 una memoria complessiva pari a 1 TB.

L'azienda asiatica ci tiene comunque a precisare che la memoria effettiva di partenza di ambedue i Note è differente. Il Note da 128 GB ha in realtà una memoria effettiva pari all'85 per cento di quella dichiarata. Percentuale che sale, invece, al 90 per cento per il modello con memoria interna da 512 GB.

Quanto dura la promozione?

L'adesione all'iniziativa è valida fino al prossimo 4 ottobre. Ciò significa che il Samsung Galaxy Note 9 va acquistato entro i primi 4 giorni del prossimo mese. Se l'acquisto fosse posticipato in data 5 ottobre, non si potrebbe più partecipare alla speciale promozione che Samsung ha studiato per il suo nuovo Note.

Una volta completato l'acquisto, è necessario registrare il proprio telefono appena acquistato nella sezione Members del sito ufficiale di Samsung. Per questa operazione, indispensabile per poter ricevere la microSD, c'è tempo fino al prossimo 14 ottobre.. La prima è quella limite per aderire alla promozione. La seconda, invece, per la registrazione del prodotto su Samsung Member.

Per completare l’operazione sarà necessario inserire nel proprio account i dati personali e il proprio indirizzo. Ovviamente si rivelerà necessario registrare il proprio smartphone sul sito di Samsung, e inviare una prova di acquisto (scontrino fiscale o ricevuta).

Se il Note 9 viene acquistato in un punto vendita che non espone la promozione riguardante il regalo di una microSD di pari valore rispetto alla memoria interna del telefono, non si può aderire alla promo, anche qualora vengano rispettate le date prestabilite (4 ottobre ultimo giorno utile per l'acquisto, 14 ottobre per la sua registrazione in Samsung Members).

È importante dunque prima verificare se il negozio o l'e-store in cui si effettua l’acquisto, aderisca alla promozione. Per toglierti tutti i dubbi, ecco la lista ufficiale presentata riportata sul sito ufficiale del colosso di Seul (relativa agli store online): bytecno.it, Expert, Tim, Amazon Retail, Euronics, Samsung Italia, Unieuro, Mediaworld, Monclick, Trony, ePrice, Vodafone, Comet, 3, Wind e Coop.

Se ti rechi, invece, in uno dei negozi fisici delle stesse società, assicurati che sia esposto il materiale pubblicitario recante la promozione avviata da Samsung a partire dallo scorso 10 settembre, poche ore prima della presentazione dei nuovi iPhone.