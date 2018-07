“Si può già fare”. WhatsApp, la novità che ha spiazzato tutti in queste ore

Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L'ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno limitate a un massimo di quattro partecipanti. E a questo numero, probabilmente, si rimarrà, come spiega La Repubblica: è il massimo gestibile con un minimo di senso sui dispositivi mobili. Lanciarle è semplicissimo: basta avviare una videochiamata con un contatto e, successivamente, aggiungere altri due partecipanti attraverso il tasto dedicato in alto a destra della schermata dell'app. A confermare la grande attenzione posta sul tema della sicurezza, anche le videocall di gruppo sono criptate end-to-end per proteggere i dati scambiati e lo stesso flusso audiovideo. (Continua a leggere dopo la foto)

Se ne parlava da settimane se non mesi, di questa nuova possibilità, e da un giorno all'altro la piattaforma controllata da Facebook l'ha rilasciata sia per Android che per iOS, spiazzando tanto gli utenti quanto le riviste specializzate con una mossa davvero a sorpresa. Secondo i vertici della chat la funzionalità dovrebbe funzionare senza particolari problemi né intoppi anche quando la qualità della connessione non è strepitosa. (Continua a leggere dopo la foto)

Un'aggiunta che porta WhatsApp sullo stesso piano di applicazioni e software che da tempo hanno puntato sulle videochiamate di gruppo come Skype (che però consente di collegare fino a 25 persone contemporaneamente e perfino di registrare le sessioni) o anche della medesima Messenger, sempre di casa Facebook, che le ha introdotte ormai due anni fa. Ma la pervasività d'uso e la base dell’utenza di WhatsApp, chat da 1,5 miliardi di utenti attivi al mese, rende la novità ben più importante. (Continua a leggere dopo la foto)

Da mesi l'applicazione introduce novità su base settimanale: prossimamente arriveranno sulla chat numerose altre funzionalità fra cui la visualizzazione in anteprima tutti i file multimediali, come foto e gif, direttamente dalle notifiche. Una lunga serie di modifiche che gli utenti non vedono l'ora di provare con mano e che a questo punto potrebbero essere introdotte in qualsiasi momento.

