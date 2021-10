Incendio in casa, bimbo muore a 3 anni. L’errore fatale del padre: “Ero sicuro di averlo salvato”

un bambino di 3 anni è morto durante un incendio scoppiato nella casa. Il piccolo Zac Harvey, 3 anni, è morto mentre si trovava a un pigiama party con il fratello maggiore Harley, di 4 anni, e il padre Shaun, 28 anni.

La “festa” era stata organizzata dall’uomo all’interno della roulotte in cui viveva e, per riscaldare l’ambiente, aveva usato un termoventilatore elettrico. Il 28enne aveva iniziato a vivere nella roulotte dopo essersi separato dalla moglie Erin e aveva organizzato la festa per trascorrere un po’ di tempo con loro. Durante l’udienza il capo dei vigili del fuoco Christopher Howells ha detto che l’incendio “probabilmente è stato innescato da un termoventilatore elettrico”.

In merito all’incidente, si sono espressi i vicini del 28enne che hanno raccontato che la roulotte si era trasformata in “una polveriera, in un inferno”, dopo che l’incendio era divampato nelle prime ore del mattino. Dopo aver scoperto di aver salvato solo un figlio, il signor Harvey ha tentato di tornare all’interno della roulotte e far uscire l’altro figlio, ma ormai era troppo tardi.





Harvey e Harley – che non si aspettava di sopravvivere dopo essere stato in coma, ma da allora si è completamente ripreso – hanno subito orribili ustioni. Secondo la ricostruzione l’incendio sarebbe partito da una stufa elettrica. L’uomo pensava di aver spento il dispositivo prima di andare a dormire, ma si è svegliato trovando la roulotte avvolta dalle fiamme.

Harley è stato trasportata in aereo in ospedale e ha riportato il 40% di ustioni. Mamma Erin ha spiegato: “Shaun era uscito dalla roulotte e teneva il braccio e la gamba di Harley. “Pensava di tenere in braccio sia Harley che Zac, ma si è sbagliato e solo quando è uscito dalla roulotte si è reso conto che quella era Zac era rimasto nella roulotte”.