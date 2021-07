Dramma in diretta, la giovane vip muore a 23 anni. Un volo da 43 metri, una fine terribile

Era salita in cima ad una gru per una delle tante dirette alle quali aveva abituato le migliaia di fan che la seguivano su Tik Tok. Forse un passo sbagliato, forse una disattenzione e la diretta si è trasformata in tragedia. È precipita mentre stava registrando un video in cui ballava. Il dramma si è consumato lo scorso 20 luglio. Nel filmato in questione si vede mentre esegue alcuni passi di danza. Improvvisamente, la telecamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto.



Ma c’è un giallo. I testimoni hanno assicurato che teneva in mano il suo smartphone al momento dell’incidente. La sua famiglia invece confuta questa versione, dicendo che era “molto professionale e che teneva sempre il telefono in borsa quando lavorava”. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’. La ragazza, 23 anni, si chiamava Xiao Qiumei.

Xiao Qiumei, 100mila follower su Tik Tok



“Video e diretta Facebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è difficile da decifrare con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana – ha detto -. Una follia che, come rileva il Rapporto Italia 2019 di Eurispes, in sei anni, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2011 e quello di novembre 2017, ha contato ben 259 vittime, giovanissimi che hanno perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie pericoloso per poi condividerlo sui social”.







Xiao Qiumei è infatti l’ultima vittima di una lunga serie. Nei giorni scorsi un’altra tragedia aveva colpito il mondo dei social. Júlia Hennessy Cayuela, influencer di Instagram, aveva postato la foto mentre era in viaggio in viaggio in moto con il marito e compagno di vita Daniel Cayuela, poco prima dell’incidente di cinque giorni fa a São José dos Pinhais fuori da San Paolo, in Brasile.



Poco dopo l’influencer è stata trasportata in aereo in un ospedale nella vicina città di Paranà in condizioni critiche ma, stando alla ricostruzione del quotidiano O Tempo, è morta poco dopo l’arrivo per un arresto cardiaco improvviso. Anche Daniel, imprenditore social, anche lui influencer, con 110mila follower su Instagram, è rimasto gravemente ferito e ha subito un intervento chirurgico alla spalla.