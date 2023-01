“Gli amanti della mia ex moglie” e una serie di foto di alcuni uomini che, a detta del marito tradito, sarebbero stati gli amanti della sua ex moglie. Questi i volantini lasciati sulle auto e affissi sui muri di Palermo. La storia è stata ripresa dai quotidiani locali e in poco ha fatto il giro del web. Una vendetta in piena regola, con tanto delle date (sotto alle foto degli uomini) in cui si sarebbero verificati i tradimenti.

Nel volantino lasciato in giro per la città di Palermo, in particolare nella zona di via Sammartino, anche le foto di una donna e di un uomo, probabilmente i due ex coniugi. Come ha scritto il Giornale di Sicilia si tratta di vero e proprio “revenge urbano”, una vendetta in piena regola con tanti nomi e cognomi dei presunti amanti.

Volantini con foto di uomini a Palermo: “Gli amanti della mia ex”

Quindici foto di quindi uomini, alcuni anche famosi. Tra i presunti amanti della donna ci sono anche due calciatori del Palermo e un politico. Chi ieri si è trovato a passeggio nella zona del capoluogo siciliano si è trovato davanti il volantino, che in pochi minuti ha iniziato a girare sulle chat di whatsapp.

La notizia è diventata pubblica grazie ai quotidiani locali e ovviamente ha fatto il giro del web. Come scrive il quotidiano online Palermo Live l’uomo si sarebbe tirato indietro spiegando, tramite i suoi avvocati, che nulla avrebbe a che fare con la vicenda dei volantini. Il colpevole rischia una querela. E se tutte le persone coinvolte nel fatto dovessero denunciare, si tratterebbe di diffamazione multipla.

L’articolo 595 del codice penale stabilisce che “chiunque, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro”. Insomma, chi ha organizzato questa vendetta del volantino potrebbe passare grossi guai se venisse scoperto. Come scrive il Giornale di Sicilia, la donna che figura nel volantino ha già denunciato intimidazioni, minacce e l’incendio di tre automobili in sei mesi.