“Guardate la mia pelle”. Uno strano sintomo, poi il controllo e la scoperta choc dei medici: l’annuncio del vip (FOTO)

Scoperta choc dopo il video. La storia è quella di un atleta che come molti altri utilizza la piattaforma social di TikTok per rendere pubblici contenuti che altrimenti passerebbero inosservati. Ma il video di Lawrence non è uno dei tanti: lo sportivo fa un gesto di pressione sulla sua gamba e accade qualcosa che lascia tutti senza parole.

Il video di Lawrence Okoye diventa virale tra gli utenti. Sono state migliaia le visualizzazione raccolte dopo la condivisione delle immagini. L’atleta britannico ha giocato per Jets, Dolphins, Cowboys e Cardinals, e più recentemente è tornato al Team Great Britain. Il suo breve periodo alle Olimpiadi di Tokyo si è concluso con una sconfitta. Tuttavia, ha portato a casa l’argento nel disco ai Giochi del Commonwealth di Birmingham lo scorso anno. Lawrence ha 31 anni e purtroppo ha scoperto di essere affetto da una malattia che se non presa in tempo potrebbe mettere a rischio la sua vita. Il video condiviso su TikTok mostra l’atleta fare pressione sulla sua gamba. La scoperta è spiazzante perchè la pelle di Lawrence prende proprio su quel punto la forma delle dita.

Il video di Lawrence Okoye diventa virale: l’atleta scopre di avere una grave malattia

“Un sacco di persone stavano cercando di dirmi che avevo malattie cardiache o malattie del fegato, malattie renali, cancro e diabete, ma ovviamente non è così. Ho scoperto invece di avere questa patologia e ora la sto curando con i farmaci adatti”, ha poi raccontato Lawrence a proposito della sua malattia rara, che sta richiedendo la somministrazione di alcuni antibiotici. Il giovane atleta pensava si trattasse solo di cellulite ma purtroppo la verità è un’altra e lo sportivo non ha potuto fare altro che ricorrere alla terapia per scongiurare il peggio.

Infatti diversi utenti, dopo aver visto le immagini, si sono affrettati a commentare il contenuto del video sollecitando lo sportivo a indagare meglio sulla situazioe, ipotizzando che le fossette fossero causate da “ritenzione di liquidi” o “edema pitting”. Altri hanno provato a sdrammatizzare: “Bro può giocare a collegare i punti ovunque”. L’atleta ha poi spiegato che l’infezione si è sviluppata dopo che si è “distrutto” la gamba poche settimane prima. I Centers for Disease Control and Prevention incoraggiano le persone con questi sintomi a cercare immediatamente cure mediche, soprattutto se sviluppano anche brividi e febbre.

Una malattia che se non presa per tempo può portare a un grave peggioramento. Infatti a detta degli esperti del CDC, i batteri possono a loro volta essere causa di infezioni del sangue e delle ossa, artrite settica ed endocardite, e in altri casi persino alla sepsi che potrebbe essere fatale o richiedere l’amputazione dell’arto colpito.