“Sei bellissima”. Cambia sesso e dopo un intervento di femminilizzazione del viso si trasforma: il prima e dopo è choc (FOTO)

Celebrità cambia volto, i fan senza parole. Un intervento chirurgico dal risultato sorprendente: la nota tiktoker ha mostrato a tutti la foto post-operazione dopo circa un mese di attesa. Un percorso decisivo e importante, che come affermato dai medici della struttura “comprende un’ampia gamma di procedure per modificare la forma del viso e farlo sembrare femminile”.

Dylan Mulvaney cambia volto. La tiktoker vanta un seguito di fan di oltre 10 milioni e ha finalmente mostrato i risultati dopo l’intervento chirurgico delicato a cui ha deciso di sottoporsi presso la Mayo Clinic: “Sono così felice, e sono ancora io, è solo una versione un po’ più morbida”, ha scritto a corredo della foto che mostra per la prima volta il risultato di tanta attesa.

Dylan Mulvaney cambia volto. Le immagini dopo il delicato intervento chirurgico: “Sono così felice”

“Spero solo che tutte le persone trans e non binarie possano ottenere le risorse di cui hanno bisogno, perché questo cambia e talvolta salva la vita”, video e scatti, poi, a corredo dell’annuncio che hanno lasciato i fan senza parole. La trasfromazione è sorprendente. Forse non tutti ricorderanno che è trascorso un anno da quando Mulvaney è stata la protagonista di un’intervista sui diritti dei trans, dopo cui è divenuta bersaglio della retorica anti-transgender anche da parte di numerosi legislatori repubblicani: “I miei contenuti sono per chiunque. Non solo per donne transgender o queer. Voglio essere la persona che racconta queste storie nel mondo mainstream, perché c’è ancora tanta strada da fare per la visibilità trans su queste piattaforme“.

Non solo un cambiamento estetico, dunque, ma anche un percorso di affermazione dei propri diritti: sul volto di Mulvaney oggi risplende anche la vittoria. Proprio attraverso la piattaforma social media di TikTok, Dylan ha voluto fornire tutti i dettagli della transizione di genere attraverso la condivisione di video quotidiani che permettevano di sensibilizzare gli utenti.

“Tante altre app promuovono l’assenza di difetti, perfezione, e super-editing” aveva spiegato Dylan Mulvaney a Observer, per poi sottolineare: “Penso che con TikTok, le persone apprezzano la genuinità. Amano che le persone parlano semplicemente davanti la camera. Io cerco di approcciarmi ad ogni video come se fosse una chiamata su FaceTime con un amico“.