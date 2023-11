Vince 20 milioni di euro alla lotteria e tiene i familiari all’oscuro di tutto. Sta facendo parlare la notizia del sito 7news.com.au sulla decisione di un uomo e di sua moglie che, dopo aver fatto una clamorosa vincita, hanno mantenuto il segreto. Non hanno detto a nessuno, né ai genitori né a familiari e amici, della vincita di 22 milioni di dollari, quasi 20 milioni di euro. E per un motivo preciso.

I due vincitori dell’ingente premio non hanno rivelato praticamente a nessuno della ricchezza di cui sono venuti in possesso non per avarizia, o comunque non solo per questo. I due hanno spiegato la ragione di questa scelta durante il podcast The Dave Ramsey Show. E, una volta ascoltata la motivazione, sono stati in tanti a dar loro ragione.

“Ecco perché l’abbiamo fatto”

I due vicintori della lotteria hanno spiegato perché hanno tenuto nascosta la vincita, soprattutto ai figli adolescenti: “Mia moglie ed io abbiamo deciso consapevolmente di mantenerlo segreto. Non l’abbiamo detto nemmeno ai nostri due figli adolescenti”. E la motivazione è stata davvero convincente, dato che in molti hanno approvato il loro ‘strano’ comportamento.

“Non vogliamo che crescano come persone che aspettano. Sai, aspettare che moriamo per poter ereditare i nostri soldi”, ha detto l’uomo. Il padre ha affermato che la decisione è stata presa “per il loro bene” e che non ha nulla a che fare con l’avarizia: “Voglio che scoprano cosa vogliono fare nella vita e si mettano al lavoro”.

L’uomo ha spiegato di aver detto della vincita solo alla moglie, escludendo familiari e amici: “Ci sarebbero troppe persone alla porta a chiedere l’elemosina e pretendere che tu paghi tutto”. Ha anche aggiunto che, per poter aiutare chi ha bisogno senza rivelare la vincita, ha sostenuto di aver ricevuto una piccola eredità dallo zio, sufficiente per contribuire con questo tipo di aiuti”. I commenti: “Il vincitore della lotteria più sensato di tutti i tempi”, “Molto intelligente. Farei lo stesso esattamente per gli stessi motivi. Lavorerei di meno e viaggerei di più, ma nessuno sospetterebbe nulla (si spera) perché abbiamo già viaggiato” e “Uomo intelligente! Sarà davvero una bella sorpresa per i suoi figli un giorno ed è fantastico che anche lui possa prendersi cura dei suoi genitori”.

