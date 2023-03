“È stato straziante”. L’incubo peggiore, il pompiere è il proprietario della casa in fiamme. Prova di tutto ma non riesce a salvare moglie e figli

Il vigile del fuoco e la famiglia morta in un incendio. È l’incubo peggiore per chiunque faccia un mestiere a stretto contatto con situazioni di pericolo. Sicuramente i vigili del fuoco rientrano in questa categoria. Trovare in un intervento di salvataggio una persona conosciuta oppure un familiare. È quanto capitato a Walter Stewart, pompiere di Chicago.

L’uomo ha capito subito che l’incendio era scoppiato a casa sua quando dallo scanner di servizio ha sentito l’indirizzo. È notte quando scatta l’allarme e gli uomini della Chicago Fire Fighters Union Local 2 si dirigono subito sul posto. Anche Walter, che non fa parte dell’unità di soccorso, si precipita sul luogo dell’incendio dove ci sono la moglie e i tre figli. Le fiamme vengono spente, lui pratica la respirazione bocca a bocca sulla moglie, ma ormai è troppo tardi.

L’intervento e la corsa disperata in ospedale, poi la tragedia

La moglie e i figli di Walter Stewart sono stati estratti vivi dalla fiamme che ha coinvolto la loro casa nel sobborgo di Montclare. Sono stati tutti portati in ospedale, ma le loro condizioni sono apparse subito critiche. Infatti nel giro di poco tempo la tragedia si è consumata.

Mercoledì sera è stato dichiarato morto il figlio Ezra di 7 anni. Nelle 24 ore successive è morta anche la moglie di Walter, la 36enne Summer Day-Stewart. L’uomo sperava che si potessero salvare gli altri due figli, ma venerdì notte è morta anche Autumn Day-Stewart. Il giorno dopo, sabato, se n’è andato anche Emory, 9 anni. Un’intera famiglia distrutta.

Le indagini per comprendere cosa sia accaduto sono ancora in corso. A quanto pare le fiamme si sarebbero scatenate in cucina. Nell’incendio è morto anche un animale domestico. Ignite the Spirit, un ente di beneficenza dei vigili del fuoco di Chicago, ha creato un fondo per aiutare la famiglia. Una fonte dei vigili del fuoco di Chicago ha riferito al Chicago Sun-Times che Stewart ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia.

