Uomo viene cremato, ma si presenta a casa dopo qualche giorno. Questa è l’incredibile vicenda di un un 23enne e di un clamoroso errore medico-legale che sta facendo discutere mezzo mondo. Il giovane è stato stato erroneamente dichiarato morto per overdose l’11 settembre dell’anno precedente. L’ufficio del medico legale ha ammesso l’errore solo il 18 dicembre, dopo che la famiglia del ragazzo ha scoperto che era ancora vivo e ha contattato un noto canale televisivo.

>> Atterraggio di emergenza per un volo Ryanair: svenimenti e panico a bordo dopo un decesso

A rendere nota la vicenda, soltanto oggi è appunto Fox 12 Investigates. Siamo nella contea di Multnomah e Tyler Chase, è un 23enne di Portland scomparso nel nulla. Il giovane ha lottato con l’abuso di sostanze e in tutto questo tempo ha vissuto in un centro di recupero. Ha scoperto l’errore quando i suoi sussidi per l’assistenza alimentare sono stati sospesi. Dopo aver indagato, ha scoperto che era stato dichiarato morto.





Uomo viene cremato, ma si presenta a casa dopo qualche giorno

Questa notizia è stata uno choc per Chase, che non era riuscito a rintracciare la sua famiglia. La famiglia di Chase, nel frattempo, aveva ricevuto un certificato di morte e un’urna piena di ceneri, che in realtà appartenevano a un estraneo. Il 19 dicembre, i funzionari dell’ufficio del medico legale hanno trovato Chase nel centro di recupero e hanno ammesso l’errore. Hanno spiegato che l’uomo trovato morto a Portland aveva con sé il portafoglio di Chase, che si riteneva fosse stato rubato.

L’unica forma di identificazione nel portafoglio era una patente temporanea dell’Oregon. L’ufficio del medico legale ha rilasciato una dichiarazione in cui ammette l’errore e promette un cambiamento di politica. “Siamo profondamente dispiaciuti per l’errore di identificazione”, ha dichiarato un portavoce della contea.

Dead Man Walking. How the Multnomah County Medical Examiner’s Office issued a death certificate, gave family an urn with stranger’s ashes while unhoused and very much undead Tyler Chase was in a drug rehab program. When he came out and applied for EBT food assistance, DHS info… pic.twitter.com/70nFPRgzd9 — IncarcerNation.com (@IncarcerNation) January 10, 2024

“L’errore è dovuto al fatto che la persona deceduta aveva con sé il portafoglio del signor Tyler Chase e la sua patente temporanea ufficiale dell’Oregon“. L’ufficio del medico legale sta ora lavorando per attuare un cambiamento istituzionale. In futuro, tutte le persone trovate con un documento di identità temporaneo dovranno avere anche le impronte digitali per un’identificazione certa.

Leggi anche: “Chiama qualcuno”. Trovano una valigia in casa durante i lavori: choc totale quando la aprono