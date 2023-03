Immaginate di essere abbandonati in mezzo all’oceano durante il viaggio di nozze. È proprio quello che è capitato a una coppia californiana che pensava di passare così il più bel weekend della loro vita. Niente da fare però, saranno loro stessi a raccontare la terrificante vicenda: “Siamo stati abbandonati nell’oceano mentre facevamo snorkeling”. I due erano in viaggio di nozze alle Hawaii, un luogo magico dove fare immersioni o semplicemente snorkeling, ovvero nuotare sul pelo dell’acqua guardando in profondità con la maschera.

La vicenda di Alexander Burckle ed Elizabeth Webster inizia e finisce a a Lanai, una piccola isola vicino a Maui, nel settembre 2021. I due aveva organizzato tutto in ogni dettaglio, ma non avevano considerato il maltempo. Quando il mare si è agitato troppo, la barca della Maui Sail Company ha deciso di ripartire verso terra, lasciando i due in mare aperto. Quando sono tornati verso di essa, la barca chiaramente non c’era più.

Abbandonati in mezzo all’oceano durante il viaggio di nozze

A quel punto Alexander ed Elizabeth hanno cercato di rimanere a galla e lanciare segnali di soccorso. Niente da fare però per loro, alla fine le onde si sono alzate sempre di più facendo temere il peggio alla coppia di novelli sposi. I due a quel punto “stavano iniziando a farsi prendere dal panico e stavano lottando per sopravvivere nell’oceano”, è scritto nei verbali del tribunale e “Temevano di annegare”.

Piano piano i due sono riusciti ad arrivare fino alla spiaggia di Lanai “affaticati e disidratati”. A quel punto l’uomo ha provato a scrivere “SOS” e “Aiuto” sulla sabbia, ma visto il tempo nessun mezzo di soccorso è uscito in mare aperto. Solo a quel punto i residenti locali li hanno trovati. Hanno dato loro dell’acqua e hanno permesso loro di usare i telefoni.

A raccontare la vicenda, solo oggi, è Jared Washkowitz, l’avvocato della coppia. L’uomo ha dichiarato a Insider che la compagnia turistica era disorganizzata e “non ha dato limiti prestabiliti”. Ha anche specificato che la società ha chiamato tre volte le persone che erano fuori per snorkeling, senza ai rendersi conto che mancavano due persone all’appello.

