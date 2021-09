Una storia di amicizia vera e pura, durata una vita intera, quella di Valentino Ricci e Leandro Santini, di San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, morti rispettivamente a 99 e 98 anni a sole due ore di distanza l’uno dall’altro.

Valentino, spirato alle cinque di mattina all’ospedale di Fano e Leandro, morto alle sette nella propria abitazione, si conoscevano fin da bambini e hanno vissuto l’uno accanto all’altro, nella gioia e nel dolore. L’unico momento in cui si sono separati è stato quando durante la Seconda Guerra mondiale sono stati deportati in due campi di concentramento.

Amici da quasi un secolo, Valentino e Leandro muoiono a distanza di 2 ore

Valentino Ricci finì a Buchenwald, mentre Leandro Santini vicino ad Hannover, sempre in Germania. La sorte ha voluto che i due si salvassero e ritrovassero in quel paese che li aveva visti crescere insieme. E da allora non si sono più separati.





Valentino ha lavorato in municipio mentre Leandro era un agricoltore. Più che amici, i due erano come fratelli, perché durante tutti questi anni hanno trascorso insieme anche le feste più importanti creando anche un fortissimo legame tra le due famiglie.

Mercoledì 22 settembre, dopo una vita trascorsa l’uno accanto all’altro, Leandro e Valentino se ne sono andati insieme, a sole due ore di distanza e le loro famiglie, per celebrare la lunga amicizia, hanno deciso di organizzare un unico funerale. Fianco a fianco, anche questa volta, per l’ultimo saluto.