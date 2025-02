Almeno quattro persone sono morte in a causa delle forti nevicate degli ultimi tre giorni, ha riferito l’agenzia di stampa. Le forti nevicate hanno colpito la zona settentrionale, nord-orientale e nord-occidentale dall’inizio della scorsa settimana. Finora, il picco è stato superato, ma la massa di neve continua a rappresentare una minaccia, hanno riferito lunedì i media del paese.

Secondo i media, quattro anziani sono morti a causa della neve nelle prefetture di Nagano, Niigata, Fukushima e Fukui domenica e lunedì. Due di loro sono stati presumibilmente colpiti dalla neve accumulata sul tetto delle loro case. Si dice che un altro uomo sia caduto nel fiume mentre spalava la neve.

“Ho baciato mia figlia e l’ho bruciata”. Sara scopre cosa è successo e mette in guardia le altre mamme





Neve in Giappone, 4 morti. Valanga blocca 160 persone in due hotel

Il capo di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi ha dichiarato che lunedì mattina si è verificata una valanga nella prefettura di Fukushima, nell’area del resort termale Tsuchiyu Onsen. Oltre 100 persone sono rimaste bloccate in due hotel dopo che una strada vicina è stata bloccata da una valanga nelle prime ore di lunedì, hanno riferito le autorità locali.

La valanga si è verificata intorno alle 4 del mattino nel distretto di Tsuchiyu Onsen, situato in una zona montuosa a sud-ovest della città di Fukushima. La neve che ricopriva la strada è stata rimossa intorno alle 10:20, ma un’altra frana di neve ha colpito la strada prima di mezzogiorno.

Circa 160 persone soggiornavano o lavoravano nei due hotel, uno dei quali è una locanda tradizionale giapponese, secondo le autorità. Il Giappone ha vissuto l’ondata di freddo più forte della stagione, provocando nevicate record in numerose prefetture e diverse regioni hanno ricevuto oltre 1 metro (3,3 piedi) di neve in sole 72 ore.

La città di Obihiro, nella regione di Tokachi di Hokkaido, ha registrato 124 cm (48,8 pollici) di neve in 72 ore alle 04:00 ora locale (LT) di venerdì 7 febbraio 2025, stabilendo un nuovo record per la più alta nevicata totale di sempre in 72 ore per la città. Il villaggio di Shirakawa, nella prefettura di Gifu, ha registrato la nevicata più alta della stagione finora, con circa 156 cm (61,4 pollici) di neve in 72 ore.