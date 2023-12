Una vera e propria tragedia si è consumata in montagna, dove una valanga ha provocato due morti. Un incidente terribile, a pochi giorni dalla fine dell’anno, che ha distrutto parenti e amici delle vittime. Doveva essere un semplice momento di svago, invece è arrivata la loro scomparsa. Un incidente gravissimo, che purtroppo non ha lasciato nessuna speranza di sopravvivenza.

Ora c’è spazio solo per le lacrime dopo questa tragedia in montagna. Una valanga si è staccata improvvisamente e ha travolto i due, che sono morti nonostante i tempestivi soccorsi. Il dramma si è consumato sul Monte Bianco e successivamente si è scoperto chi sono le due persone che hanno perso la vita, mentre erano intenti a sciare nelle scorse ore.

Leggi anche: Dramma in montagna, Alberto muore travolto da una valanga: lascia 2 figli





Tragedia in montagna: valanga provoca due morti

La tragedia in montagna ha lasciato tutti sotto choc. Nessuno si aspettava una fine del genere per loro. La valanga che ha causato due morti è arrivata da un momento all’altro nel pomeriggio del 28 dicembre sul versante francese del Monte Bianco, nelle Alpi Graie a Saint-Gervais-les-Bains. Stando a quanto riferito, coloro che sono deceduti erano intenti a sciare fuoripista.

A morire sono stati una sciatrice britannica di 54 anni e il figlio di soli 22 anni. In totale c’erano otto persone a sciare e, oltre alle vittime, c’è stata anche un’altra persona che ha riportato delle ferite. Ad annunciare la terribile notizia la prefettura di polizia dell’Alta Savoia, come scritto dall’agenzia AdnKronos. C’era un maestro a guidarli, ma non ha potuto fare niente per evitare il dramma.

Il pubblico ministero ha aggiunto che hanno lavorato circa 20 soccorritori, con l’ausilio di un paio di unità cinofile, un dottore e due elicotteri per circa 5 ore. Successivamente è stata disposta l’apertura di un’inchiesta col reato di omicidio colposo.