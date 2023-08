Ormai è l’ex uomo più grasso del mondo: ha perso oltre 300 kg e mostra fiero il suo drastico cambiamento fisico, che gli ha sicuramente salvato la vita, sui social. Ovviamente insieme al peso ha perso anche il suo record. Pesava quasi 600 kg e non riusciva a camminare o alzare un braccio. Oggi invece eccolo trasformato mentre accarezza il suo cane. Con l’aiuto di una stampella riesce anche a passeggiare Juan Pedro Franco, che è balzato agli onori della cronaca mondiale quando è stato incoronato la persona più pesante in vita dal Guinness World Records.

Era il 2016 e per l’esattezza pesava 584 kg, quasi la somma di 10 uomini adulti insieme. Non c’è da sottolineare che tutto quel peso era diventato un problema enorme per la sua salute. Messicano oggi 39enne, era diventato così grosso che era costretto a letto e aveva bisogno di paranchi per sedersi e ben 8 persone per spostarlo. Doveva persino indossare un pannolino perché non poteva andare in bagno.

Com’è oggi l’ex uomo più grasso del mondo: ha perso 300 kg

Poi la svolta salva vita. Juan Pedro Franco è stato portato in una clinica per la perdita di peso a Guadalajara, a 160 km da casa sua, ad Aguascalientes, sempre Messico, dove l’uomo ha dato il via al suo percorso verso la normalità. I problemi di obesità patologica sono iniziati quando era un bambino. All’età di 6 anni pesava già 11 kg, tre volte più della media.

Poi, a 17 anni, dopo aver subito un infortunio, il suo corpo ha continuato a perdere il controllo. Nel 2016 ha chiesto aiuto allo specialista dell’obesità, il dottor José Antonio Casteñeda, che ha accettato di aiutarlo. In ospedale gli è stato anche diagnosticato diabete di tipo 2, disfunzione tiroidea, ipertensione e liquido nei polmoni.

Ma 3 anni l’intervento tutto è cambiato e piano piano è stato in grado di alzarsi e camminare di nuovo. La perdita di entrambi i genitori hanno messo a dura prova la sua resistenza, ma ai media locali dice che resiste anche grazie alla forza che proprio loro gli hanno sempre dato. Oggi, come si vede dalle ultime foto Facebook sembra irriconoscibile. Ha perso più della metà del suo peso.