Volete sapere chi è l’uomo più alto del mondo? Diventa un vero e proprio vip non appena ha varcato a sorpresa la soglia della pizzeria del Vomero di Gino Sorbillo. Il pizzaiolo stesso non credeva ai suoi occhi. L’uomo più alto del mondo è entrato nel locale insieme agli amici, e ha poi preso posto al tavolo, ordinando anche una pizza speciale. Il racconto del pizzaiolo nel dettaglio: curiosi di saperne di più?

L’uomo più alto del mondo in una pizzeria a Napoli. Gino Sorbillo non credeva ai suoi occhi non appena l’uomo è entrato nel suo locale: “Solitamente ci segnalano la presenza di una personalià, ma lui è entrato con degli amici come un cliente qualunque ed ha ordinato la pizza”.

L’uomo più alto del mondo in una pizzeria a Napoli: la foto con lo staff e il racconto di Gino

Trattasi nello specifico di Sultan Kösen, originario di Mardin, in Turchia, classe 1982, che vanta un’altezza da record: ben 251 cm che lo qualificano dunque come l’uomo più alto del mondo. Supera dunque Bao Xishun, che misurava 236 centimetri e nel 25 agosto 2009 l’uomo, affetto da gigantismo, si piazza nel Guinness World Record. Non solo 25i cm di altezza, ma anche 28 centimetri di mani, e 37 centimetri i piedi. E per brindare all’incontro, Gino ha ben pensaro di immortalare in uno scatto Kösen insieme allo staff della pizzeria.

Lo scatto è stato poi condiviso sui social con a corredo la didascalia: “Adesso qui, nella nuovissima Sorbillo in Piazza Vanvitelli al vomero, l’uomo più alto del mondo Sultan Kösen (251 cm) per una bella e fumante pizza con l’Ananas“. Gino afferma: “Tra le tante pizze che hanno ordinato c’era anche quella con l’ananas, che nelle ultime settimane ha fatto tanto discutere. Il fatto che l’abbia presa fa capire ancor di più che solo da noi l’ananas, come ingrediente, non viene accettato”.

E ancora: “La pizza napoletana è ormai un piatto internazionale. Fin quando pensavamo che fosse legata solo alla tradizione, neanche la pizza napoletana aveva l’eco che invece ha oggi”. Un momento indimenticabile per Gino che, davanti alle preferenze culinarie dell’uomo più alto del mondo, coglie l’occasione per sottolineare che: “La pizza napoletana rimane la mia preferita e, secondo me, in ogni variante del mondo c’è sempre una radice napoletana”.