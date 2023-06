Orrore nel parco, uomo accoltella 8 bambini: alcuni rischiano la vita. Polizia e soccorsi sul posto (FOTO)

Almeno nove persone, fra cui otto bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco. Si tratta di un uomo armato di coltello. Otto dei feriti sono dei bambini e alcuni di loro, non si sa ancora quanti, sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i giornali locali l’aggressore, un uomo di 32 anni, è già stato arrestato. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un richiedente asilo siriano.

Secondo dei testimoni citati dalla stampa locale l’uomo che ha effettuato l’aggressione all’interno del parco di Annecy, in Alta Savoia, in Francia, indossava un turbante. Secondo fonti di polizia il richiedente asilo siriano è senza precedenti penali ed è conosciuto alle forze dell’ordine.

Francia, attacco con coltello ad Annecy: feriti 6 bambini piccoli

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto dell’uomo che ha accoltellato le nove persone che si trovano all’interno del parco di Annecy, in Alta Savoia, in Francia: “Molte persone tra cui bambini sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco ad Annecy. L’individuo è stato arrestato grazie all’intervento molto rapido delle forze dell’ordine”. La premier Elizabeth Borne si sta recando sul luogo dell’attacco.

Come detto, l’attacco è avvenuto a Annecy, nella regione francese dell’Alta Savoia. Fonti di polizia citate da Le Figaro, riferiscono che l’uomo ha attaccato dei bambini in un parco vicino al lago di Annecy. Anthony, un testimone, ha detto ad All news Bfm: “Stavo facendo jogging, all’inizio credevo che fosse un gioco, tutti correvano. Quando ho visto anche i passeggini spinti di corsa ho capito che c’era qualcosa di strano. Una donna mi ha detto di non andare avanti perché un uomo stava accoltellando tutti, io ho proseguito e mi sono ritrovato davanti all’aggressore, i poliziotti erano lì davanti ma li ho trovati lenti, non hanno reagito subito”.

Il racconto di Anthony è proseguito: “L’uomo ha avuto il tempo di accoltellare un signore anziano, per due volte. Mi sono messo a gridare ai poliziotti “sparate, sparate!”, e alla fine lo hanno fatto ma comunque quell’uomo ha avuto il tempo di accoltellare una seconda volta. Stavo per intervenire io perché i poliziotti non riuscivano a fare nulla, sono rimasto molto sorpreso della loro lentezza”.