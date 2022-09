Si sposa e muore poche ore dopo. L’ingiusto dramma di Andrea, un malore improvviso

Prima il matrimonio, poi la tragedia. La drammatica storia avviene a Udine, quando Andrea Labriola va incontro a un doloroso destino poche ore dopo aver proferito il fatidico ‘si’. Andrea e la compagna Tatiana avevano da poco coronato il sogno di una vita, ma nel dopo i festeggiamenti, Andrea ha chiuso per sempre i suoi occhi.

Andrea Labriola muore dopo le nozze. Una storia che lascia sotto choc, quella della coppia a poche ore dal fatidico ‘si’ proferito in municipio. Il 60enne di Udine è deceduto a causa di un malore dopo i festeggiamenti.





Andrea Labriola muore dopo le nozze. Amici e familiari sotto choc

Una giornata di festa per Andrea e Tatiana. Un ‘si’ proferito tra le lacrime di gioia ed emozione, poi la festa in un ristorante di Buttrio. Una volta conclusi i festeggiamenti, Andrea è stato colpito da un malore in casa in quartiere San Domenico. Purtroppo nulla è servito per trarre in salvo la sua vita.

Un destino drammatico per Andrea e Tatiana, per il 60enne di Udine i soccorsi si sono rivelati inutili. Oltre alla moglie, Andrea lascia la figlia Evelina e la sorella Barbara. I funerali saranno celebrati questa mattina venerdì 16 settembre alle 10.30 nella chiesa di San Domenico.

Un uomo disponibile e gentile con tutti, così lo ricordano gli amici ancora sotto choc che restano accanto al dolore dei familiari. Una storia quella di Andrea che riporta alla mente quanto accaduto a Collepasso, vicino Lecce. Anche Valerio Troisio, 26 anni, aveva proferito il fatidico ‘si’ insieme alla compagna Debora. Poi il decesso a causa di un malore a pochi giorni di distanza dal matrimonio.

