Uccisa da un fulmine mentre porta fuori i cani. La telecamera di sorveglianza ha catturato gli ultimi momenti di una donna mentre usciva da casa e portava i suoi due cani prima che un fulmine improvviso uccidesse tutti e tre. Il corpo di Antonia Mendoza Chavez, insieme a quelli dei suoi animali domestici, è stato trovato mercoledì mattina lungo un sentiero lungo il letto del fiume San Gabriel, a Pico Rivera, nella contea di Los Angeles.

Le riprese delle telecamere a circuito chiuso la mostrano quella mattina mentre usciva da casa con i cani. Sul posto sono stati fotografati polizia e paramedici, con veicoli di emergenza parcheggiati lungo un terrapieno erboso in cui è stata trovata la donna.





Antonia Mendoza Chavez e i suoi due cani sono stati uccisi da un fulmine mercoledì mattina mentre camminavano lungo il distretto di Pico Rivera, in California. Il direttore della città di Pico Rivera, Steve Carmona, ha avvertito i residenti della zona di rimanere in casa durante le tempeste. “Dovremmo essere tutti cauti a uscire a causa della tempesta che si sta abbattendo”.

La padrona di casa di Antonia si è preoccupata perché non l’ha vista rientrare dalla sua solita passeggiata mattutina: “L’ho chiamata e si è attivata direttamente la segreteria, e da lì, ho avuto la sensazione che fosse lei. Ho controllato i filmati della videosorveglianza domestica… è uscita intorno alle 7:30 e ho visto che era coi suoi due cani.. poi non è più tornata”, ha raccontato alla stampa locale.

Sul posto sono arrivati subito i paramedici allertati dai testimoni, ma purtroppo per la 52enne non c’è stato nulla da fare. È stata uccisa sul colpo dal fulmine. La signora Antonia Chavez è stata la prima persona nella contea a morire a causa di un fulmine quest’anno. I decessi da fulmine sono rari in California, con solo nove persone che ne muoiono dal 2006.

