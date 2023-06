Uccide tre figli e tenta di ammazzare anche la moglie. Quello che è successo in Ohio è qualcosa di davvero spaventoso. Chad Doerman, 32 anni, era un normale padre di famiglia, prima di prendere il suo fucile e sparare addosso alla sua famiglia. L’uomo, lo scorso 15 giugno, ha prima freddato i suoi tre bimbi in stile esecuzione (i dettagli sono troppo cruenti per essere resi noti), poi ha tentato di fare lo stesso anche con la moglie (e madre dei bimbi) e della sua figliastra. E proprio in queste ore sono state divulgate le telefonate choc dei vicini alle autorità. Qualche istante dopo l’uomo viene arrestato dalla polizia della contea di Clermont.

Secondo le autorità americane si tratterebbe di un “orrore malvagio”. Chad Doerman, dopo aver ammazzato i figli, avrebbe anche ferito la donna alla mano con l’intento di ucciderla successivamente. La donna però sarebbe riuscita a scappare portandosi via anche la figlia. A questo punto la 15enne è riuscita a chiedere ai vicini di chiamare la polizia che è giunta qualche istante dopo.





Uccide tre figli e tenta di ammazzare anche la moglie

“Ha detto che il suo patrigno sta uccidendo tutti in casa sua! Le ho chiesto di salire in macchina con me ma ha detto che non poteva lasciare la sua famiglia, penso che sia corsa ai vigili del fuoco”, si sente in una di queste agghiaccianti telefonate al 911. Pochi istante prima anche la madre dei piccoli aveva chiamato il 911 e aveva raccontato che “i bambini erano stati uccisi”.

Quando la polizia ha fatto irruzione hanno trovato Chad seduto su un gradino all’esterno con un fucile in mano. I cadaveri dei 3 figli erano invece nel cortile interno. “Tutte le attività di soccorso non hanno avuto successo e tutte e tre le vittime sono morte per le ferite riportate mentre erano sul posto.

Bodycam footage of Ohio police arresting 32-year old Chad Doerman this week.



Doerman is accused of "lining up and executing" his three little boys ages 3,4, and 7.pic.twitter.com/RdEFuf1yMC — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 18, 2023

#ChadDoerman :

“I’m ain’t mad, I ain’t nothing”

“I’m sober”

“I’m not going to hurt nobody”

Calm, no tears just matter of fact.

Cop: what’s going on man?

CD: “nuttin”

All of this as the mother lay screaming. The he had the nerve to stand there and CRY 🖕🏼 https://t.co/QRvnkUXtY1 pic.twitter.com/9s56HoAcnZ — NoWireHangers (@Nowirehangers40) June 18, 2023

Anche una quarta vittima da arma da fuoco, successivamente identificata come una donna adulta di 34 anni, è stata localizzata fuori dalla residenza”, spiega lo sceriffo. “Il trauma che quest’uomo ha inflitto alla sua famiglia, alla comunità, alle forze dell’ordine, ai primi soccorritori e a tutti noi è indicibile”, ha detto David Gast, procuratore capo della contea di Clermont. L’uomo ha confessato tutto.

