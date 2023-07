La storia di Kaitlin Norton, del New Hampshire, nella costa nord-orientale degli Stati Uniti, è diventata virale in questi giorni. Una storia che inizia con un terribile lutto, quello del marito Aaron. I due sono stati fidanzati fin dall’adolescenza, poi si sono sposati e la loro storia d’amore è durata quattro anni ed è finita con la morte del suo compagno. Aaron è morto a causa di una overdose.

La coppia formata da Kaitlin Norton e da Aaron Smith ha avuto grossi problemi di droga e dopo la scomparsa del marito, la giovane ha dovuto fare un percorso di disintossicazione in una clinica specializzata. Dopo il ricovero ha ritrovato l’amore e tutti i dettagli li ha raccontati in un recente episodio di Truly’s My Extraordinary Family.

Il marito muore di overdose, lei si fidanza col fratello

La 28enne, che è stata sposata con il marito per quattro anni, ha spiegato che dopo la sua morte ha trovato conforto con suo fratello, Rory. La coppia sta insieme ormai da sette anni e ha avuto due figli Preslee di cinque anni e Madilynn di quattro anni, nata dalla loro relazione. Rory ha anche Camden, nove anni, avuto con il defunto marito Aaron, rendendo Rory sia suo zio che il suo patrigno.

Infine c’è il dodicenne Rory III, che è il figlio di Rory nato da una relazione passata. Nell’episodio, Kaitlin ha rivelato di aver incontrato Aaron per la prima volta alle elementari. La coppia ha iniziato a frequentarsi quando lei aveva 18 anni e i due hanno iniziato ad abusare di farmaci da prescrizione. Dopo la nascita di Camden la coppia ha iniziato a usare droghe pesanti.La loro relazione è stata tormentata da discussioni quando ha ammesso che i due stavano facendo “tutto il possibile” per sballarsi, incluso rubare.

Desiderosa di cambiare il suo stile di vita, Kaitlin si è ricoverata in riabilitazione nel 2016, ma, solo una settimana prima che uscisse, Aaron è andato in overdose ed è morto. All’indomani della sua morte, Kaitlin ha trovato conforto nel parlare con il fratello di Aaron, Rory, che ha ammesso di non essersi fidato di lei quando i due si erano incontrati per la prima volta. Poi la loro relazione ha iniziato a sbocciare. “All’inizio eravamo entrambi riluttanti a far conoscere la nostra relazione alle nostre famiglie. Non volevamo che pensassero che non ci importava di Aaron”, ha detto l’uomo. Ma l’more ha trionfato e ora i due stanno insimee da sette anni.