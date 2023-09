Orribile scoperta nel cervello di una donna, che lamentava seri problemi di salute da tempo. Ma mai i medici si sarebbero aspettati di trovare una cosa del genere nella signora, che sarà ovviamente rimasta scioccata una volta resasi conto dell’accaduto. Questa paziente 64enne, come riportato dalla rivista Emerging infectious diseases, ha iniziato a sentirsi male oltre due anni fa, parliamo precisamente del gennaio del 2021.

Inizialmente non si era scoperta la ragione di questo suo malessere, ma nel cervello della donna affetta da questi problemi di salute c’era qualcosa di veramente insolito. In un primo momento i sintomi iniziali del malessere sono stati: dolori all’addome, tosse, sudorazione notturna, febbre e dissenteria e quindi ha deciso di rivolgersi al pronto soccorso di un ospedale per stare meglio. Ma la situazione clinica non è mai migliorata e l’anno successivo c’è stato un aggravarsi delle sue condizioni.

Terribile scoperta nel cervello di una donna, affetta da problemi di salute

L’incredibile scoperta nel cervello di questa donna di 64 anni c’è stata in Australia, precisamente nella città di Canberra. L’anno scorso la signora aveva iniziato ad avere anche delle perdite di memoria e la depressione, quindi era stata ricoverata e operata dopo che i dottori avevano notato stranezze dalla risonanza. Hari Priya Bandi è stata colei che è intervenuta chirurgicamente, poi il collega Sanjaya Senanayake ha ammesso di aver osservato qualcosa di storico.

Si è scoperto che c’era precisamente l’ophidascaris robertsi, un verme parassita tondo che si trova normalmente nei pitoni. Pare che questi serpenti stessero nelle vicinanze di casa della 64enne, la quake avrebbe raccolto e poi mangiato erbe e verdure, in particolare degli spinaci, contaminati dalle feci dei rettili. E quindi il verme si era introdotto nel suo cervello, creandole quelle grosse problematiche di salute.

E la cosa sconvolgente è che quel verme fosse ancora in vita. Come scritto dalla BBC, mai un essere umano era stato infettato da questo parassita. Fortunatamente ora la donna è in buone condizioni e ha superato la fase più critica.