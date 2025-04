David Knezevich, 37 anni, è stato trovato morto nella sua cella in prigione, dove era detenuto con l’accusa di aver rapito e ucciso la moglie da cui era separato, Ana Maria Henao, ereditiera statunitense di origini colombiane. La notizia, riportata dalla Cnn citando l’Associated Press, è stata confermata dal suo avvocato difensore, Jayne Weintraub, che ha dichiarato: “È stato trovato morto nella sua cella”, senza però aggiungere ulteriori dettagli sulle circostanze.

Anche il Federal Bureau of Prisons ha confermato il decesso, spiegando che Knezevich è stato trovato privo di sensi poco dopo le 8 del mattino; nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento dei servizi medici d’urgenza, il personale sanitario ha potuto solo constatarne la morte.

Ereditiera scomparsa, morto in cella l’ex marito accusato del suo omicidio

La tragica vicenda che ha coinvolto Knezevich affonda le sue radici in una separazione tormentata: Ana Maria Henao era giunta a Madrid nel dicembre del 2023, cercando di ricostruirsi una vita dopo la fine del matrimonio durato tredici anni. Tuttavia, il 2 febbraio del 2024, di lei si erano perse misteriosamente le tracce. I sospetti si erano immediatamente concentrati sull’ex marito, di origini serbe ma naturalizzato americano, il quale era stato arrestato poco tempo dopo all’aeroporto di Miami, appena sceso da un volo proveniente da Belgrado. A giugno, Knezevich era comparso davanti al giudice in Florida per la lettura formale delle gravi accuse a suo carico.

La scomparsa di Ana Maria Henao aveva mobilitato le forze dell’ordine internazionali. Su impulso delle autorità statunitensi, le ricerche si erano estese anche in Italia, in particolare nella zona boschiva di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza, lungo la cosiddetta “strada del Costo”. In quei luoghi, la presenza sospetta di un uomo era stata segnalata proprio nel periodo in cui la donna era sparita, rendendo l’area un punto focale nelle indagini. Numerose battute di ricerca si erano susseguite nel corso dei mesi, nella speranza di trovare qualche traccia della quarantenne scomparsa.

Nonostante l’intensità degli sforzi investigativi, le ricerche non hanno mai portato ai risultati sperati. L’ultima battuta risale a gennaio scorso, quando furono rinvenute alcune ossa in una località vicina. La speranza si spense rapidamente: gli esami stabilirono che si trattava di resti di origine animale, non umana. Così, il mistero della sorte di Ana Maria Henao è rimasto irrisolto, complicato ora dalla morte improvvisa del principale sospettato, che si è portato nella tomba segreti forse decisivi per chiarire il destino della donna scomparsa.