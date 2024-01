Trovano una valigia in casa e quello che c’è dentro fa impressione. Una storia che sembra uscita direttamente da un film dell’orrore, ma che invece sta facendo impazzire mezzo mondo. Tutto inizia quando una donna, durante la ristrutturazione della sua nuova casa, trova una valigia nascosta nell’intercapedine del tetto. Ma è quello che ci trova dentro che lascia tutti senza fiato. La vicenda, che ha raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni, è stata riportata persino dal New York Post e ha generato un’ondata di commenti preoccupati e teorie del complotto.

La content creator, che ha preferito rimanere anonima, ha condiviso il suo inquietante “viaggio” attraverso una serie di video che documentano il ritrovamento. La coppia ha scoperto una porta segreta dietro un armadio in una camera da letto al piano superiore, che conduceva a uno spazio nel sottotetto dove si trovava un altro armadio chiuso a chiave.





All’interno, una valigia contenente un’altra più piccola, e dentro questa, una bambola stranamente legata con delle cinghie. La donna ha espresso la sua perplessità ipotizzando che la bambola potesse essere un oggetto da collezione, ma allo stesso tempo non ha nascosto il suo disagio per il modo in cui era stata legata. La scoperta ha scatenato una serie di reazioni tra gli spettatori, molti dei quali hanno suggerito alla coppia di vendere la casa, temendo che la bambola fosse stata protetta per una ragione e che potesse essere maledetta (tipo Annabelle, Ndr).

Questo episodio ricorda un altro caso simile avvenuto a Walton-on-the-Hill, Surrey, Gran Bretagna, dove un uomo ha trovato una bambola murata con un messaggio terrificante durante dei lavori di ristrutturazione. Tali eventi, che sembrano uscire dalle pagine di un romanzo horror, continuano a suscitare fascino e orrore nel pubblico, dimostrando come la realtà possa talvolta superare la finzione.

La popolarità dei video di reazione su TikTok, come quelli della donna britannica, evidenzia come la piattaforma sia diventata un luogo dove condividere esperienze personali e suscitare emozioni forti tra gli utenti. I video più amati non a caso sono quelli più inquietanti, ma che si nascondono nelle pieghe della quotidianità.

