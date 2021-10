La nuova luna di miele finisce in tragedia: morti sul colpo. Erano partiti per una vacanza “on the road” per festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni di matrimonio. Una vacanza organizzata nei minimi dettagli: per mesi moglie marito avevano guardato video di viaggi in treno per prepararsi a celebrare al meglio il 50esimo anniversario.

Quel giro turistico che avevano programmato avrebbe dovuto avere diverse tappe, una per ogni momento speciale della loro vita. Ma il destino ha voluto diversamente per Don e Margie Varnaode. Lui nell’ultima telefonata prima di morire, aveva raccontato ai colleghi l’inizio della loro vacanza da sogno che poi purtroppo si è trasformata in dramma. “Erano a Washington DC – hanno raccontato gli amici alla stampa locale – e volevano dirigersi a ovest”. Il giorno dopo quella conversazione, avvenuta precisamente il 27 settembre scorso, i due sono morti sul treno Amtrak che è deragliato nelle zone rurali del Montana.

Coppia muore in vacanza per il 50esimo anniversario di matrimonio

Un incidente con almeno tre vittime e diversi feriti. Questo è il bilancio del deragliamento, avvenuto nel nord del Montana, tra Chicago e Seattle, del treno passeggeri Amtrak che trasportava più di 150 persone, tra cui appunto Don e Margie Varnadoe. Secondo quanto riferito dalla compagnia, 5 vagoni sono deragliati verso le 16 ora locale vicino a Joplin, quasi 200 miglia a nord di Helena.”C’erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio sul treno”, ha riferito Kimberly Woods, una portavoce dell’Amtrak.





Nessun dettaglio ancora sulle cause dell’incidente che il senatore Steve Daines ha definito una “notizia tragica”, aggiungendo che sta “monitorando attentamente questa situazione man mano che emergono i dettagli”. Dopo le prime notizie è salito a più di 50 il numero di feriti, oltre ai 3 morti confermati, nel deragliamento del treno. Almeno 5 i convogli coinvolti nell’incidente ferroviario, le cui cause sono ancora sconosciute. I passeggeri hanno raccontato di aver sentito forti vibrazioni durante il viaggio, simili alla turbolenza di un aereo.

Come Don e Margie Varnadoe, anche un’altra coppia è rimasta coinvolta nel tragico schianto: il giovane Zachariah Schneider è deceduto a soli 28 anni mentre sua moglie, Rebecca Schneider, è sopravvissuta nonostante le gravi ferite. Secondo quanto raccontato dalla donna che ha intentato causa contro Amtrak e BNSF Railway, erano sposati da soli 5 anni e avevano deciso di concedersi una brava vacanza insieme. Ma anche per loro è finita nel peggiore dei modi.