Tragedia nel calcio: crolla in campo durante la partita, poi la notizia della sua morte

Il mondo del calcio peruviano è stato colpito da un lutto che ha scosso tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Un giovane talento, appena ventunenne, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto in campo. Il calciatore militava nel Real Titan NC, squadra impegnata nella Copa Perú, e ha perso la vita due giorni dopo un violento scontro durante la partita contro il Defensor Nueva Cajamarca, disputata domenica 6 aprile.

L’episodio si è verificato al 70° minuto della gara, quando il ragazzo ha tentato con determinazione di recuperare un pallone. È stato in quell’azione che si è scontrato con il portiere avversario in maniera frontale e devastante. L’impatto è stato immediatamente percepito come grave: il giovane è crollato al suolo privo di sensi, suscitando il panico in campo. I compagni di squadra, visibilmente sconvolti, hanno subito chiesto aiuto e i soccorsi sono intervenuti con urgenza.





Calcio, Helar Gonzales Altamirano muore dopo essersi scontrato col portiere

I vigili del fuoco lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Moyobamba. Per due giorni l’atleta Helar Gonzales Altamirano ha lottato tra la vita e la morte, mentre familiari e amici speravano in un miracolo. Ma le condizioni sono apparse fin da subito disperate. I medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarlo. La diagnosi finale è stata terribile: la morte è sopraggiunta per la rottura di un’arteria cranica, una conseguenza diretta del trauma subito in campo.

A confermare la causa del decesso è stato anche il fratello della vittima, che ha parlato ai media locali, condividendo il dolore profondo della famiglia e ribadendo quanto emerso dal referto medico. L’intera comunità si è subito mobilitata per rendere omaggio al giovane. Il corpo è stato restituito al suo villaggio natale, Palestina, dove amici, parenti e compagni lo stanno vegliando con affetto e commozione.

Il Real Titan NC ha pubblicamente espresso il proprio cordoglio e ha rivolto un appello al pubblico affinché possa fornire un aiuto concreto alla famiglia colpita da una tragedia così improvvisa. “Una vita spezzata troppo presto”, si legge nel messaggio diffuso dal club, “un sogno infranto proprio quando cominciava a prendere forma”. In un momento di profonda tristezza, l’intera comunità si stringe nel ricordo di un ragazzo che, con il sorriso e la passione, aveva conquistato il cuore di tutti.