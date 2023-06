La tragedia dopo il parto, un’intera famiglia sotto choc. La nascita di un figlio rappresenta per i genitori uno degli eventi più significativi nel corso della vita, ma c’è un’ombra che colpisce alcune donne che danno alla luce i propri figli, quella della depressione post parto. Ed è questa la storia di una mamma di 36 anni, che dopo una bimba di 4 anni, ha partorito due gemelli. Nel giro di pochi giorni dal lieto evento, la donna ha poi deciso di compiere il gesto definitivo.

Mamma si suicida dopo il parto dei gemelli, la tragedia. La storia è quella di Ariana Sutton, già mamma di una splendida bambina di 4 anni, che ha dato alla luce i gemellini Rowan ed Everly. Anche in occasione della prima gravidanza, la 36enne aveva già fatto fronte a un’acuta depressione post parto, ma a distanza di anni ha poi preso la decisione insieme al marito Tyler di allargare ulteriormente la famiglia. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare il triste epilogo.

Mamma si suicida dopo il parto dei gemelli, la tragedia: “Lei amava essere mamma”

Ariana questa volta credeva di potercela fare, ma dopo la nascita dei gemellini, a distanza di 9 giorni, la donna ha poi deciso di porre fine alla propria vita. “Non pensavo che sarebbe successo così in fretta”, sono state le parole tra le lacrime del marito di Ariana rilasciate per Boston 25 News. L’uomo sconvolto ha poi aggiunto: “Lei amava essere una mamma. Era la sua cosa preferita al mondo e la sua morte non ha niente a che fare con i bambini. Se avesse potuto, sarebbe rimasta”.

Tyler ha poi proseguito nel racconto: “Quando abbiamo affrontato per la prima volta la depressione post partum, eravamo all’oscuro di tutto. Non eravamo preparati. Non siamo stati avvertiti”. Ma con il sopraggiungere della seconda gravidanza, la coppia ha creduto di saper affrontare un’eventuale ricaduta: “Avevamo un piano per metterla subito in terapia”. Poi le dichiarazioni del capo di polizia Keith Boone a WCVB-TV: “Due settimane fa, lo chiamavamo dicendo: ‘Congratulazioni'”, ha rivelato a proposito della gioia per l’agente Tyler, diventato di nuovo papà, poi con rammarico: “Ora invecce ci stiamo preparando per un funerale”.

“Ariana voleva così tanto questi bambini”, ha detto il fratello di Tyler, Jason Sutton, a The Enterprise: “Ha vissuto per essere una madre”. Poi il messaggio della cognata di Ariana, Kiley Sutton: “Nonostante i suoi incessanti sforzi per cercare aiuto, il peso della depressione postpartum è diventato troppo da sopportare. I nostri cuori sono spezzati mentre navighiamo nella vita senza Ariana, un membro insostituibile della nostra famiglia”.