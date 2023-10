Prima la gioia, poi il dramma e la disperazione: tutto nel giro di un minuto. Così una giovane mamma 31enne si è spenta dopo aver dato alla luce suo figlio. È successo sotto lo sguardo del marito che non ha potuto far altro che piangere. “Mentre mi voltavo dallo schermo per guardarla, le ho lasciato appoggiare la testa sul cuscino e non appena ho tolto la mano lei si è accasciata verso di me. Non riuscivo nemmeno a elaborare quello che stava succedendo. Era proprio come se questa immagine non avesse senso”.

Che la situazione fosse critica si era capito subito. Una squadra di medici ha tentato di rianimarla per 39 minuti, hanno riferito gli inquirenti. Il dottore, che ha anestetizzato la signora ed era presente durante l’operazione, ha detto che non c’erano preoccupazioni per la sua salute fino a pochi secondi prima che entrasse in arresto cardiaco.





Infarto subito dopo il parto, muore mamma di 31 anni

Quando il medico è andato a iniettare ossitocina nella mano della signora, come era di routine, ha notato che la sua mano era in una posizione inaspettata. Poi il suo viso è diventato pallido i suoi occhi erano rivolti all’indietro e la sua mascella era serrata. “C’è stato un cambiamento chiaro e critico nelle sue condizioni, l’ho chiamata per nome ma lei non ha risposto”, ha detto. “Sono certo che si trattasse di un’embolia di liquido amniotico”.

Un’embolia ha ucciso Bernadette Horsey dopo che era appena riuscita a vedere il suo piccolo Tim prima di avere un arresto cardiaco che si è rivelato essere fatale al Royal Derby Hospital, nel Derbyshire, nel Regno Unito. La signora Horsey era nata nel Kent e ha lavorato come scienziata biomedica per il fondo fiduciario.

Come prova, il vedovo Aaron ha detto che sua moglie era ingrassata, soffriva di nausee mattutine “debilitanti” oltre a gonfiore e dolore al petto in alcuni punti durante la gravidanza. Tuttavia, questi sono stati ritenuti normali e la coppia si è recata in ospedale per un taglio cesareo programmato la mattina del 19 gennaio.