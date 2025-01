Un neonato ha perso la vita e altre cinque persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un devastante incendio domestico nel sobborgo di Rokeby, nei pressi di Hobart. I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 9 di domenica mattina per un incendio in Benboyd Circle, a circa 17 minuti dal centro di Hobart. All’arrivo di polizia e vigili del fuoco, la casa risultava completamente avvolta dalle fiamme.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato. Un altro bambino e un adulto, entrambi in gravi condizioni, sono stati immediatamente trasportati al Royal Hobart Hospital. Purtroppo, due giorni dopo, la sorella della prima vittima è morta in ospedale. L’incendio, che secondo le autorità è scoppiato nel salotto, si è verificato durante una riunione familiare in occasione del quinto compleanno di Jordan, sorella maggiore di Harlyn.

Incendio durante un compleanno, morte due bambine

Jordan è rimasta ferita nell’incendio e attualmente è ricoverata in condizioni critiche al Royal Hobart Hospital. Daniel Steel, lo zio delle bambine, ha raccontato che Harlyn era “sempre piena di risate”. L’ispettore di polizia della Tasmania, Andrew Keane, ha dichiarato che è ancora troppo presto per determinare con certezza la causa dell’incendio, ma gli investigatori sono convinti che sia iniziato nel salotto della casa.

Tim McKay, investigatore del Tasmania Fire Service (TFS), ha definito l’indagine “complessa”, precisando che le squadre resteranno sul posto per diversi giorni. “Quello che è successo qui è un tragico incidente e non ci sono circostanze sospette“, ha dichiarato McKay.

“Domenica sera è stata lanciata una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 50.000 dollari per aiutare la famiglia a far fronte alle spese funebri, ai nuovi mobili e ai vestiti. Il sindaco del consiglio comunale di Clarence, Brendon Blomeley, ha definito l’accaduto una ‘tragedia indescrivibile'”.

“È assolutamente devastante e i nostri cuori, pensieri e preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti, ma in particolare alla giovane ragazza che ha tragicamente perso la vita la scorsa notte”, ha affermato Blomeley, che ha ringraziato i primi soccorritori e ha elogiato le azioni “eroiche” di un vicino che ha tentato di aiutare a evacuare la casa in fiamme.