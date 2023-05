Una vera e propria tragedia ha sconvolto una famiglia. Due gemelle di 12 anni sono morte dopo essere precipitate nel vuoto. La notizia ha lasciato tutti increduli, anche perché si tratta di due vittime giovanissime che hanno distrutto i genitori con la loro scomparsa. Il fattaccio si è verificato nella mattinata di venerdì 19 maggio. Vivevano al quarto piano di un palazzo e, oltre alla madre e al padre, nella stessa casa vive il fratello minore di 10 anni.

L’avvenimento scioccante è stato scoperto dal padre delle due gemelle di 12 anni, morte in maniera atroce. Il genitore si è reso subito conto dell’assenza delle figlie all’interno dell’abitazione e ha subito pensato che fosse successo qualcosa di terribile. Quella sensazione è stata confermata poco dopo, infatti ha guardato giù da una finestra e ha potuto notare i cadaveri delle bambine. E non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita.

Due gemelle di 12 anni morte sul colpo: sono cadute da una finestra

Entrando nei dettagli del dramma, che si è verificato nella comunità autonoma spagnola delle Asturie nella capitale di Oviedo, le due gemelle di 12 anni sono morte praticamente subito. C’è comunque mistero su quanto realmente successo in quei frangenti, infatti le forze dell’ordine si sono subito messe alla ricerca della verità. Il decesso delle ragazzine, originarie della Russia, c’è stato intorno alle 9.30. Non riesce a riprendersi dallo choc la mamma delle vittime.

Sono in piedi tutte le ipotesi, infatti gli inquirenti non hanno ancora escluso alcuna pista. Si parla di un possibile incidente, quindi di una fatalità che avrebbe tolto la vita alle sorelline, ma anche della possibilità che si siano suicidate. La madre delle dodicenni è stata trasportata all’interno dell’ospedale e adesso ci sono degli psicologi che la stanno sostenendo in questa fase orribile della sua vita. Grande tristezza anche nella città di Oviedo.

Queste le parole dell’assessore alla sicurezza della città delle Asturie: “Posso mostrare solo tristezza. In questo momento non conosciamo più dati e non abbiamo informazioni ufficiali perché l’unica cosa che sappiamo per certo è che due ragazze ci hanno lasciato”. Per due giorni disposto il lutto cittadino.